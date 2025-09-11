Fevertree surfe sur la vague des ventes américaines et démarre le second semestre sur les chapeaux de roue

*

Fortes ventes aux États-Unis au premier semestre

*

Les actions augmentent de 9,9%

*

La croissance des ventes aux États-Unis compense la baisse des ventes de bars et de restaurants au Royaume-Uni

*

Extension du programme de rachat d'actions

Le deuxième semestre de Fevertree Drinks FEVR.L a pris un bon départ grâce aux fortes ventes réalisées aux États-Unis au cours des six premiers mois de 2025, a déclaré la société jeudi, ce qui a entraîné une hausse de 10% de ses actions.

Fevertree a bénéficié de la tendance générale des consommateurs à boire moins d'alcool, ce qui a stimulé les ventes de ses boissons haut de gamme telles que les bières au gingembre, les boissons non alcoolisées et les sodas.

La société britannique a conclu un accord de distribution et de fabrication avec le brasseur américain Molson Coors TAP.N en janvier. L'intégration dans le réseau national de distributeurs du fabricant de bière a commencé en juin et "progresse bien", a déclaré Fevertree.

"Bien qu'il soit encore tôt, les transactions aux États-Unis semblent dépasser les attentes", ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note, ajoutant qu'il était encourageant de voir que Fevertree semblait résister aux pressions du marché américain des boissons alcoolisées en général.

Les actions de la société ont augmenté de 10,5 % pour atteindre 857 pence, Fevertree ayant également étendu son rachat d'actions de 30 millions de livres (40,54 millions de dollars). Les actions ont maintenant augmenté de 27 % cette année.

La majorité des produits Fevertree vendus aux États-Unis sont actuellement fabriqués en Grande-Bretagne, après que le fabricant de boissons a mis fin à un important accord d'embouteillage aux États-Unis avant son partenariat avec Molson Coors au début de l'année.

"Bien que cela ait exposé le compte de résultat du partenariat à un impact tarifaire, nous travaillons conjointement d'arrache-pied pour atténuer cet impact en prévision de la délocalisation de la production américaine à moyen terme", a déclaré Fevertree dans un communiqué.

En juillet, Fevertree a déclaré qu'elle partagerait à parts égales avec Molson Coors les coûts des droits de douane américains de 10 % sur les importations britanniques.

Les améliorations apportées à sa chaîne d'approvisionnement mondiale, aux processus d'achat et à la délocalisation éventuelle de la production américaine par Molson Coors à moyen terme permettraient de rétablir les marges au fil du temps, a déclaré l'entreprise.

Fevertree a déclaré un bénéfice de base ajusté de 18,4 millions de livres, dépassant les estimations de certains analystes.

Le bénéfice avant impôt a chuté de 15 % au cours de la période, principalement en raison des coûts exceptionnels liés au partenariat avec Molson Coors.

Les ventes totales ajustées de la société ont augmenté de 2 % pour atteindre 172,2 millions de livres, à taux directeur constant, soutenues par une forte demande aux États-Unis, compensant la faiblesse des ventes aux bars et restaurants au Royaume-Uni.

(1 $ = 0,7401 livre)