 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Feu vert au Japon pour Dupixent (Sanofi) dans la pemphigoïde bulleuse
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 07:44

Sanofi annonce que le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a accordé une autorisation de fabrication et de mise sur le marché pour son Dupixent (dupilumab) pour le traitement des adultes atteints de pemphigoïde bulleuse (PB) modérée à sévère.

Cette approbation repose sur l'étude pivot de phase 2/3 LIBERTY-BP-ADEPT, montrant que le nombre de patients traités par Dupixent ayant présenté une rémission durable de la maladie jusqu'à la semaine 36 était plus de 4 fois supérieur à celui observé dans le groupe placebo.

Des événements indésirables liés au traitement sont survenus chez 26% des patients traités par Dupixent et chez 15% des patients sous placebo. L'événement indésirable lié au traitement le plus fréquemment rapporté avec Dupixent était la conjonctivite (4%).

Maladie cutanée chronique et récidivante, liée à une inflammation de type 2 sous-jacente, la PB est caractérisée par un prurit intense associé à des cloques douloureuses et d'autres lésions. Ses options de traitement disponibles sont limitées.

La PB constitue la 7e indication approuvée pour Dupixent au Japon, après la dermatite atopique, l'asthme, la rhinosinusite chronique avec polypose nasale, le prurigo nodulaire, l'urticaire chronique spontanée et la bronchopneumopathie chronique obstructive.

Valeurs associées

SANOFI
76,830 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un A400M de la Luftwaffe, produit par Airbus. (crédit photo : Airbus / P.PIGEYRE/MASTERFILMS )
    Les changements de recommandations : TP, Airbus, Renault
    information fournie par Reuters 24.03.2026 08:03 

    * TP TEPRF.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sur-pondération" et son objectif de cours à 53 euros contre 112 euros. * AIRBUS AIR.PA - Berenberg abaisse son objectif de cours à 190 euros contre 210 euros. * RENAULT RENA.PA ... Lire la suite

  • Les Français ont continué de vider leur Livret A en février ( AFP / Denis CHARLET )
    Les Français ont continué de vider leur Livret A en février
    information fournie par AFP 24.03.2026 07:57 

    Les Français ont retiré 740 millions d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé sur leur Livret A en février, selon les chiffres publiés mardi par la Caisse des dépôts, l'organisme qui gère la majorité des sommes déposées sur les livrets d'épargne. Depuis l'automne ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 24.03.2026 07:53 

    (Actualisé avec Abivax, Bayer, BP, Kingfisher et secteur automobile) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les ... Lire la suite

  • Des chèvres sur la plage Pompierre à Terre-de-Haut, aux Saintes, archipel touristique de Guadeloupe, le 18 mars 2026 ( AFP / Carla Bernhardt )
    Aux Saintes en Guadeloupe, les chèvres nuisent à la biodiversité
    information fournie par AFP 24.03.2026 07:52 

    Elles arpentent les plages, broutent dans les jardins et ravagent les espaces protégés: aux Saintes, archipel touristique de Guadeloupe, des chèvres ensauvagées sont devenues un fléau écologique. Un plan visant à réguler leur population est mis en place. Posé entre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank