Feu vert au Japon pour Dupixent (Sanofi) dans la pemphigoïde bulleuse
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 07:44
Cette approbation repose sur l'étude pivot de phase 2/3 LIBERTY-BP-ADEPT, montrant que le nombre de patients traités par Dupixent ayant présenté une rémission durable de la maladie jusqu'à la semaine 36 était plus de 4 fois supérieur à celui observé dans le groupe placebo.
Des événements indésirables liés au traitement sont survenus chez 26% des patients traités par Dupixent et chez 15% des patients sous placebo. L'événement indésirable lié au traitement le plus fréquemment rapporté avec Dupixent était la conjonctivite (4%).
Maladie cutanée chronique et récidivante, liée à une inflammation de type 2 sous-jacente, la PB est caractérisée par un prurit intense associé à des cloques douloureuses et d'autres lésions. Ses options de traitement disponibles sont limitées.
La PB constitue la 7e indication approuvée pour Dupixent au Japon, après la dermatite atopique, l'asthme, la rhinosinusite chronique avec polypose nasale, le prurigo nodulaire, l'urticaire chronique spontanée et la bronchopneumopathie chronique obstructive.
Valeurs associées
|76,830 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
* TP TEPRF.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sur-pondération" et son objectif de cours à 53 euros contre 112 euros. * AIRBUS AIR.PA - Berenberg abaisse son objectif de cours à 190 euros contre 210 euros. * RENAULT RENA.PA ... Lire la suite
-
Les Français ont retiré 740 millions d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé sur leur Livret A en février, selon les chiffres publiés mardi par la Caisse des dépôts, l'organisme qui gère la majorité des sommes déposées sur les livrets d'épargne. Depuis l'automne ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Abivax, Bayer, BP, Kingfisher et secteur automobile) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les ... Lire la suite
-
Elles arpentent les plages, broutent dans les jardins et ravagent les espaces protégés: aux Saintes, archipel touristique de Guadeloupe, des chèvres ensauvagées sont devenues un fléau écologique. Un plan visant à réguler leur population est mis en place. Posé entre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer