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Fervo Energy vise une valorisation de 7,4 milliards de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis dont le montant a été revu à la hausse
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un objectif de valorisation au paragraphe 1 et de précisions tout au long du texte)

Fervo Energy a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation pouvant atteindre 7,37 milliards de dollars dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis, dont le montant a été revu à la hausse, soulignant le vif intérêt des investisseurs pour cette cotation.

La société géothermique basée à Houston, au Texas, propose désormais 70 millions d'actions à un prix compris entre 25 et 26 dollars chacune. Elle proposait auparavant 55,6 millions d'actions à un prix compris entre 21 et 24 dollars chacune.

J.P. Morgan, BofA Securities, RBC Capital Markets et Barclays sont les co-chefs de file de l'opération.

Fervo Energy sera cotée au Nasdaq sous le symbole "FRVO".

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