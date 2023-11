Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ferrari: trimestre meilleur que prévu, prévisions relevées information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 14:43









(CercleFinance.com) - Ferrari a annoncé jeudi avoir relevé son objectif de résultat annuel à la suite d'un nouveau trimestre 'record' qui s'est soldé par une hausse de 37% de son bénéfice opérationnel.



Le constructeur automobile italien déclare désormais s'attendre à un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) ajusté de plus de 2,25 milliards d'euros cette année, alors qu'il tablait auparavant sur une fourchette allant de 2,19 à 2,22 milliards.



Sur le troisième trimestre, le fabricant de voitures de luxe a vu son Ebitda ajusté grimper à 595 millions d'euros, contre 435 millions un an plus tôt, alors que les analystes l'attendaient autour de 572 millions d'euros.



Son chiffre d'affaires net a progressé de 24% à 1,54 milliard d'euros, une performance là encore supérieure aux attentes puisque le consensus s'était établi à 1,48 milliard.



Ses livraisons de véhicules ont augmenté de 9% à 3.459 unités en raison de la solidité des ventes dans la région Amériques et de la vigueur commerciale des gammes 296 et SF90.



'Ces chiffres mettent en évidence la capacité unique de l'équipe de direction du groupe à optimiser les performances opérationnelles', réagit un analyste.



A la Bourse de Milan, le titre Ferrari gagnait plus de 5% jeudi suite à cette publication. Depuis la séparation d'avec Fiat Chrysler, début 2016, le cours de Bourse a été multiplié par sept.





Valeurs associées FERRARI Euronext Amsterdam 0.00%