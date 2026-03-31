Ferrari : ricoche sous 290,4E, retour sur le support des 273,8E ?
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 12:57
Parti d'un zénith de 487E le 17 février 2025, le titre pourrait bien se diriger vers une division par 2 et un cours de 244E, zone de soutien remontant à mars 2023.
Valeurs associées
|286,400 EUR
|MIL
|-1,21%
A lire aussi
-
L'inflation dans la zone euro bondit à 2,5% sur un an en mars, attisée par le conflit au Moyen-Orient
L'inflation dans la zone euro a grimpé à 2,5% sur un an en mars, contre 1,9% en février, atteignant son plus haut niveau depuis janvier 2025 en raison de l'envolée des prix de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient. Cette première estimation d'Eurostat publiée ... Lire la suite
-
Infrastructures militaires, entreprise pharmaceutique, lieu saint: une série de frappes ont touché mardi plusieurs sites en Iran, selon les médias, après que Donald Trump a renouvelé ses menaces si les discussions entre Washington et Téhéran n'aboutissaient pas ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, secteur pétrolier, Microsoft, Allbirds, Emerson Electric, Starbucks, Chipotle Mexican Grill, Regeneron Pharmaceuticals, Thermo Fisher Scientific, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, ... Lire la suite
-
Le prix moyen de l'essence dans les stations service américaines a dépassé la barre des 4 dollars le gallon (3,78 litres), a annoncé mardi l'American Automobile Association (AAA), son plus haut niveau depuis près de quatre ans sur fond de guerre avec l'Iran. La ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer