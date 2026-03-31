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Ferrari : ricoche sous 290,4E, retour sur le support des 273,8E ?
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 12:57

La chute des ventes dans les monarchies du Golfe et à Abu Dhabi notamment continue de peser sur Ferrari qui ricoche sous 290,4E et se prépare au retour sur le support des 273,8.
Parti d'un zénith de 487E le 17 février 2025, le titre pourrait bien se diriger vers une division par 2 et un cours de 244E, zone de soutien remontant à mars 2023.

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