Ferrari: présente sa berlinette hybride, '296 Speciale' information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 17:31









(CercleFinance.com) - Ferrari présente sa '296 Speciale', soit une berlinette hybride rechargeable à moteur central arrière, qui s'inscrit dans la lignée exclusive des versions spéciales de la marque comme les 458 Speciale ou 488 Pista.



Dotée d'une puissance cumulée de 880 ch - un record pour une Ferrari à propulsion - elle pousse encore plus loin les performances du modèle 296 GTB notamment grâce à une architecture hybride combinant un V6 biturbo à 120° et un moteur électrique, un empattement court et des systèmes dynamiques innovants.



Bénéficiant pleinement de l'expérience du Cheval Cabré en compétition, la 296 Speciale est notamment équipée de bielles en titane, de pistons renforcés et vilebrequin allégé, ce qui porte la puissance du V6 thermique à 700 ch.



Ferrari assure avoir aussi travaillé la sonorité du moteur pour en accentuer le caractère.





