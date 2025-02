Ferrari: le titre souffre d'un placement de titres d'Exor information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 12:12









(CercleFinance.com) - Le titre Ferrari chute de plus de 8% jeudi à la Bourse de Milan en raison d'un placement de titres réalisé par Exor, la holding de la famille Agnelli.



Exor a annoncé hier soir qu'il allait céder quelque sept millions d'actions ordinaires du groupe automobile, représentant autour de 4% de son capital, dans le cadre d'un placement accéléré réservé aux investisseurs institutionnels.



La société d'investissement basée à Amsterdam, qui détient aussi des participations dans Stellantis, Philips et CNH, verra ainsi sa participation au capital passer de 24,9% à environ 20%, ce qui lui permettra tout de même de conserver son statut de premier actionnaire du constructeur de voitures de sport.



Ses droits de vote seront par ailleurs ramenés de 36,7% à 30%.



Dans un communiqué publié ce matin, Ferrari indique qu'il a racheté dans le cadre de l'opération 666.666 titres pour un montant de 300 millions d'euros dans le cadre de son programme de rachat d'actions en cours.





