Ferrari : HSBC relève sa recommandation
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 13:35

HSBC relève sa recommandation sur Ferrari de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 413 à 470 euros, une nouvelle cible impliquant un potentiel de progression d'environ 14% par rapport au cours de Bourse actuel.

'Nous nous attendons à ce que le nouveau plan (lors de la journée investisseurs de la semaine prochaine) fournisse une toile de fond pour une croissance des bénéfices à deux chiffres d'ici à 2030', pronostique le broker, qui remonte d'environ 5-16% ses BPA 2026-27.

Selon HSBC, 'il est peu probable que les perspectives de volume se montrent agressives, alors que le mix et la personnalisation devraient constituer les pierres angulaires de la croissance future' du fabricant italien de voitures de sport et de luxe.

Valeurs associées

FERRARI
425,000 EUR MIL +2,66%
