Fermi rejette la demande d'assemblée générale extraordinaire formulée par son directeur général démis de ses fonctions

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Fermi FRMI.O a rejeté mardi la demande d'assemblée générale extraordinaire formulée par l'ancien directeur général Toby Neugebauer, la qualifiant d'« invalide », et a exhorté les actionnaires à ne prendre aucune mesure. La société, qui fournit de l'électricité aux centres de données dans un contexte d'essor de l'intelligence artificielle, est en conflit avec M. Neugebauer depuis qu'elle l'a évincé de l' en avril pour ce que la société a qualifié de « conduite violant les termes de son contrat de travail ainsi que plusieurs politiques de l'entreprise ».

M. Neugebauer n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters via LinkedIn.

* Dans un communiqué publié plus tôt mardi, M. Neugebauer a déclaré avoir convoqué une assemblée générale extraordinaire le 29 mai alors qu’il était encore directeur général afin de « voter sur l’avenir de Fermi » et de nommer cinq administrateurs au conseil d’administration.

* « J'ai valablement convoqué l'assemblée extraordinaire des actionnaires en ma qualité de directeur général, conformément aux statuts de la société », a déclaré M. Neugebauer dans un communiqué transmis à Bloomberg News plus tôt mardi.

* Fermi, dans un communiqué publié mardi soir, a indiqué que M. Neugebauer avait également sollicité le consentement des actionnaires pour tenir une deuxième assemblée extraordinaire vers le 30 juin.

* M. Neugebauer, qui a cofondé Fermi en 2025, avait auparavant exhorté la société à entamer un processus de vente afin de « maximiser la valeur pour les actionnaires » après avoir quitté le conseil d'administration.

* Fermi a rejeté l'appel de M. Neugebauer en faveur d'une vente, estimant qu'une telle initiative n'était pas dans l'intérêt de la société, et l'a ensuite démis de ses fonctions au sein du conseil d'administration au cours du mois d'avril.

* M. Neugebauer, les membres de sa famille et d'autres cadres supérieurs et dirigeants qui ont quitté l'entreprise le 17 avril ou après cette date, lorsqu'il a été évincé de son poste de directeur général, détiennent collectivement environ 40 % des actions en circulation de Fermi.

* L'action Fermi a chuté de près de 7 % mardi avant de clôturer en baisse de 2,6 % à 4,94 dollars. Le titre a perdu environ 80 % par rapport à son cours d'introduction de 25 dollars en octobre.