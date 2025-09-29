 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermi, l'entreprise de l'ancien secrétaire d'État à l'énergie Rick Perry, augmente la taille de son introduction en bourse aux États-Unis et vise à lever 715 millions de dollars
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte tout au long du document)

Fermi vise à lever 715 millions de dollars lors de son premier appel public à l'épargne aux États-Unis, a déclaré lundi la société d'investissement immobilier pour les centres de données, dans le but de tirer parti de la demande croissante d'infrastructures énergétiques nécessaires pour soutenir le développement de l'intelligence artificielle.

Cofondée par l'ancien secrétaire américain à l'énergie Rick Perry, la société vise à vendre 32,5 millions d'actions à un prix compris entre 18 et 22 dollars l'unité, alors que son objectif précédent était de 25 millions d'actions.

La demande accrue d'approvisionnement en énergie découle des efforts déployés par des entreprises telles qu'Anthropic et OpenAI, société mère de ChatGPT, pour mettre à l'échelle de grands modèles de langage. Cette dernière a signé des contrats d'une valeur de plusieurs centaines de milliards de dollars avec Oracle ORCL.N , SoftBank et CoreWeave CRWV.O .

L'augmentation de l'offre de Fermi indique également l'appétit refoulé des investisseurs pour les entreprises au cœur de la course à l'IA, alors que la grande majorité des leaders de l'espace restent privés.

Les actions de CoreWeave, fournisseur de nuages d'IA soutenu par Nvidia, ont plus que triplé leur prix d'introduction en bourse depuis leurs débuts en mars.

Fermi vise à construire le plus grand complexe d'énergie et de données , alimenté par le nucléaire, le gaz naturel et l'énergie solaire.

Elle a subi une perte de 6,4 millions de dollars depuis sa création jusqu'au 30 juin et ne prévoit pas de générer des revenus au cours des 12 prochains mois.

UBS, Evercore, Cantor et Mizuho sont les co-chefs de file de l'opération.

Fermi sera cotée au Nasdaq et à la Bourse de Londres sous le symbole "FRMI".

