Fermi dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, alors que les nouvelles inscriptions s'accélèrent

Fermi, une société texane cofondée par l'ancien secrétaire américain à l'énergie Rick Perry, a déposé lundi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, alors que les entreprises s'empressent d'exploiter l'enthousiasme des investisseurs pour de nouvelles émissions.

Les conditions de l'offre n'ont pas été divulguées.

La saison des introductions en bourse de Wall Street a démarré en force après la fête du travail, après le ralentissement du mois d'août, avec un calendrier chargé comprenant de grands noms comme la fintech suédoise Klarna et la bourse de crypto-monnaies Gemini des jumeaux Winklevoss.

Le revendeur de billets StubHub et la société de cybersécurité Netskope ont également lancé leurs roadshows lundi, avec pour objectif de lever respectivement 851 millions et 813 millions de dollars.

En juin, Fermi a annoncé son intention de construire le plus grand complexe énergétique et de données au monde, alimenté par le nucléaire, le gaz naturel et l'énergie solaire, afin de répondre à la demande croissante d'énergie de l'intelligence artificielle.

L'annonce marque le premier investissement nucléaire majeur depuis que le président Donald Trump a publié des décrets en mai pour rationaliser le processus d'octroi de licences de la Commission de réglementation nucléaire et accélérer le déploiement, en soutenant les plans visant à augmenter la capacité de l'énergie nucléaire américaine d'environ 100 GW actuellement à 400 GW d'ici 2050.

Fermi a déclaré que le marché mondial de l'IA générative devrait passer de 64 milliards de dollars en 2023 à 457 milliards de dollars d'ici 2027, citant des données de Bloomberg Intelligence.

La société, qui est pré-revenu jusqu'à présent, environ neuf mois après sa création, a clôturé le mois dernier un tour de table de 100 millions de dollars dirigé par le groupe Macquarie.

UBS Investment Bank, Cantor et Mizuho figurent parmi les gestionnaires de l'offre. Fermi a demandé à être cotée au Nasdaq sous le symbole "FRMI".

La société prévoit également de demander à être cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres.