Fermi dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

Fermi, une société de développement énergétique et d'hyperscalers, a déposé lundi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.