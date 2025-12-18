 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fermi dément l'information selon laquelle Amazon serait le locataire potentiel d'un projet bloqué
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 03:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la déclaration de Fermi dans le lede et le paragraphe 2, ajout de détails)

La société d'investissement immobilier dans les centres de données Fermi

FRMI.O a démenti mercredi une information selon laquelleAmazon AMZN.O était un locataire potentiel et qu'elle avait retiré son financement du projet de la société . Business Insider a rapporté plus tôt dans la journée qu'Amazon était en pourparlers pour devenir le "premier locataire" des centres de données de Fermi America au Texas, citantToby Neugebauer, le grand patron du centre de données .

Le rapport indique également que les discussions entre Fermi et le locataire sont restées "constructives" et que la fin de l'accord dit "Advance in Aid of Construction Agreement" n'indique pas une rupture.

"Fermi America et son directeur général, Toby Neugebauer, démentent catégoriquement les affirmations de Business Insider", a déclaré à Reuters le porte-parole de Fermi America dans un communiqué envoyé par courriel.

Amazon n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Vendredi dernier, Fermi a déclaré qu'un locataire potentiel avait mis fin à un accord visant à financer la construction de son site au Texas, sans révéler son identité. Ses actions ont chuté 34% après l'annonce.

Selon les termes de l'accord, le client aurait loué une partie du site Project Matador de Fermi au Texas et aurait pu fournir jusqu'à 150 millions de dollars pour aider à financer la construction.

Valeurs associées

AMAZON.COM
221,2700 USD NASDAQ -0,58%
FERMI
9,0500 USD NASDAQ -7,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank