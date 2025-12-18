Fermi dément l'information selon laquelle Amazon serait le locataire potentiel d'un projet bloqué

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la déclaration de Fermi dans le lede et le paragraphe 2, ajout de détails)

La société d'investissement immobilier dans les centres de données Fermi

FRMI.O a démenti mercredi une information selon laquelleAmazon AMZN.O était un locataire potentiel et qu'elle avait retiré son financement du projet de la société . Business Insider a rapporté plus tôt dans la journée qu'Amazon était en pourparlers pour devenir le "premier locataire" des centres de données de Fermi America au Texas, citantToby Neugebauer, le grand patron du centre de données .

Le rapport indique également que les discussions entre Fermi et le locataire sont restées "constructives" et que la fin de l'accord dit "Advance in Aid of Construction Agreement" n'indique pas une rupture.

"Fermi America et son directeur général, Toby Neugebauer, démentent catégoriquement les affirmations de Business Insider", a déclaré à Reuters le porte-parole de Fermi America dans un communiqué envoyé par courriel.

Amazon n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Vendredi dernier, Fermi a déclaré qu'un locataire potentiel avait mis fin à un accord visant à financer la construction de son site au Texas, sans révéler son identité. Ses actions ont chuté 34% après l'annonce.

Selon les termes de l'accord, le client aurait loué une partie du site Project Matador de Fermi au Texas et aurait pu fournir jusqu'à 150 millions de dollars pour aider à financer la construction.