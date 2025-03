Fermeture de l'aéroport d'Heathrow : Paris-Charles de Gaulle accueille sept vols détournés

Un incendie sur un poste de transformation de transformation électrique a coupé le courant dans le plus grand aéroport du Royaume-Uni, avec des conséquences à l'échelle mondiale sur le trafic aérien.

(illustration) ( AFP / STR )

L'aéroport de Paris-Charles de Gaulle va accueillir vendredi 21 mars sept vols dont la destination initiale était l'aéroport d'Heathrow à Londres, touché par une panne électrique géante qui a entrainé sa fermeture, a annoncé le gestionnaire Aéroports de Paris ( ADP ).

Les vols sont des longs courriers en provenance de Perth (Australie), Singapour pour deux d'entre eux, Kigali (Rwanda), Dubai (Emirats Arabes Unis), Shanghai (Chine) et Tel Aviv (Israël).

Dans le même temps, neuf vols au départ de Paris-Charles de Gaulle à destination d'Heathrow et opérés par les compagnies Air France et British Airways ont du être annulés.

Répercussions en cascade

L'aéroport d'Orly n'a eu à accueillir aucun vol dérouté et seul un vol en direction de Londres opéré par Vueling a été annulé. "Il n’y a pas d’impact notable sur le trafic des aéroports parisiens et aucun impact sur les opérations", a précisé ADP auprès de l'AFP.

L'aéroport de Londres-Heathrow, l'un des plus importants au monde, est totalement à l'arrêt depuis vendredi matin et restera fermé toute la journée en raison d'un incendie dans un poste de transformation électrique de la banlieue ouest de Londres. Cela a provoqué une coupure d'électricité massive et le trafic devrait rester perturbé dans les prochains jours, a prévenu l'opérateur de l'aéroport, Heathrow Airport Holdings.