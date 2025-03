(AOF) - Fermentalg affiche pour 2024 une marge brute en amélioration progressive entre le 1er (17%) et le second semestre 2024 (22%) par rapport à son niveau de 2023 (13%), pour un chiffre d’affaires multiplié par près de 3 à 11,5 millions d'euro. Le spécialiste des microalgues souligne que ces gains ont permis de compenser la hausse de 4% des charges opérationnelles,"reflet du renforcement des équipes commerciales et des actions marketing", et de 9% des frais de recherche et développement nets. Les dépenses totales de R&D ont enregistré une baisse de 0,5 million.

La perte opérationnelle, avant paiement en actions et éléments non courants, ressort à 9,1 millions d'euros contre 10,9 millions d'euros un an plus tôt.

A fin 2024, Fermentalg affiche une trésorerie brute de 20,6 millions d'euros, contre 11,2 millions d'euros un an plus tôt, pour des fonds propres de 32,8 millions d'euros. À ce jour, la société estime disposer d'un horizon de liquidité à 24 mois.

Fermentalg vise à nouveau en 2025 une forte croissance et confirme son ambition de dépasser les 25 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026. Cette ambition est portée par "l'industrialisation de nouveaux produits, l'acquisition de clients stratégiques dans de nouveaux segments de marché, l'expansion géographique et l'optimisation de ses coûts de production".

Fermentalg vise un Ebitda à l'équilibre d'ici fin 2026, conformément à sa feuille de route.

