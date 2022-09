FERMENTALG : Résultats du 1er semestre 2022 : avancées sur les trois programmes dans un contexte macroéconomique dégradé

Doublement des ventes d'Oméga-3s dans un contexte international perturbé et de ralentissement conjoncturel croissant du secteur agro-alimentaire ;

Achèvement des travaux d'industrialisation et engagement du processus de pré-commercialisation du colorant bleu naturel ;

Investissement dans CarbonWorks, aux côtés d'investisseurs de premier plan, pour financer le développement des solutions de capture et valorisation du CO 2 ;

; Résultats impactés par les hausses du coût des ventes (énergie et matières premières), ainsi que la quote-part de résultat de CarbonWorks ;

Trésorerie robuste, soutenue par l'exercice de bons de souscription d'actions émis en 2020 (BSA-DE et BSA-EL).

Libourne – 22 septembre 2022 – Fermentalg (Euronext – FALG), expert français des microalgues, présente ses résultats du 1 er semestre 2022 [1] après arrêté des comptes par le Conseil d'administration en date du 21 septembre 2022.

À cette occasion, Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « Les résultats commerciaux du premier semestre ainsi que la confiance renouvelée de nos partenaires stratégiques et financiers dans nos programmes soulignent la pertinence de nos solutions dans le contexte de la transition écologique. Nous surveillons de près les signes de ralentissement économique à court terme et les difficultés conjoncturelles sur les marchés de l'énergie et des matières premières, tout en restant convaincus de l'intérêt financier et extra financier de nos innovations. »



Forte croissance des ventes dans un contexte de hausse des coûts opérationnels

(en K€) S1 2021 S1 2022 Chiffre d'affaires 2 537 5 241 Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -4 004 -4 530 Coût de l'endettement financier net -377 -173 Résultat net -4 756 -5 439



Les comptes du 1 er semestre reflètent la montée en puissance industrielle et commerciale de la société mais aussi les effets de l'inflation exceptionnelle des prix de l'énergie et des matières premières.

En effet, sur les 6 premiers mois de 2022, les ventes de DHA ORIGINS®, premier programme Fermentalg à être entré en phase de commercialisation, ont fortement progressé (107%) et représentent un chiffre d'affaires de 5,2 M€. La dynamique traduit l'adoption progressive de cette alternative plus durable à l'huile de poisson et source enrichie d'Oméga-3s essentiels à une alimentation saine et équilibrée.

Sur le plan industriel et des coûts de production, Fermentalg poursuit les travaux engagés en 2021 pour renforcer sa chaîne d'approvisionnement. Ils visent à améliorer la productivité de chaque opération pour optimiser la consommation de matières premières et d'énergie et ainsi permettre d'abaisser les coûts de revient. Ces mesures menées en collaboration avec les sous-traitants induisent des coûts de mise en œuvre au cours du premier semestre sans porter encore leurs fruits sur le coût des ventes. Ceci, combiné à l'inflation, explique une progression de la marge brute (1,2 M€ contre 1 M€) moins rapide que celle du chiffre d'affaires.

Les charges opérationnelles hors R&D, en augmentation d'environ 0,5 M€ sur l'exercice précédent, reflètent les investissements réalisés en marketing et vente, ainsi que dans la formation du personnel et son engagement RSE.

La charge de R&D nette dans le compte de résultat reste stable du fait de l'activation de frais du programme Blue ORIGINS®, plus élevés dans la phase de développement à l'échelle de démonstration industrielle. Le montant activé s'élève à 2,3 M€, soit presqu'autant qu'en 2022, et en ligne avec le calendrier du programme.

Le résultat opérationnel du 1 er semestre ressort ainsi à -4,5 M€ contre -4,0 M€ un an plus tôt.

Après intégration du coût de l'endettement financier divisé par deux (0,2 M€ contre 0,4 M€ au 1 er semestre 2021) et de la quote-part de résultats de CarbonWorks, filiale en phase d'accélération sur le développement de son activité, le résultat net s'établit à -5,4 M€, contre -4,8 M€ un an plus tôt.



Structure financière robuste

(en K€) 31/12/2021 30/06/2022 Capitaux propres 47 002 45 521 Trésorerie et équivalents de trésorerie 26 010 20 286 Endettement financier brut 9 608 9 683



Au 30 juin 2022, Fermentalg enregistre une trésorerie brute de 20,3 M€ contre 26,0 M€ en début d'exercice. Outre la consommation de trésorerie liée à l'activité (4,1 M€) et aux investissements courants (2,5 M€), la variation comprend un investissement de 2,9 M€ réalisé au 1 er semestre dans le cadre de l'augmentation de capital de CarbonWorks, la filiale commune avec Suez, qui a vu l'entrée de BNP Paribas Principal Investments, Bpifrance, Demeter Investment Managers via son fonds Agrinnovation et Aquiti Gestion via NACO en association avec la région Nouvelle-Aquitaine. Cet investissement, dont 1 M€ doit lui être reversé au débouclage de la série A, lui permettra de détenir un tiers du capital de sa filiale au terme de cette 1 ère levée de fonds.

En parallèle, l'exercice de bons de souscription d'actions par les actionnaires (BSA-DE et BSA-BLUE) et l'usage de la ligne de financement en fonds propres (BSA-EL) ont permis de lever un montant total net de 3,9 M€ [2] . À fin juin 2022, la société dispose d'une trésorerie nette positive de 10,6 M€, après prise en compte de la dette financière (9,7 M€) essentiellement composée d'avances remboursables, et de capitaux propres de 45,5 M€.



Perspectives

Les tensions conjoncturelles d'approvisionnement en énergie et matières premières, induites par la situation géopolitique internationale, perdurent au second semestre, après le court répit constaté au 2 ème trimestre. La forte volatilité de ces coûts et les signes précurseurs de dégradation macroéconomique dans toutes les zones géographiques mondiales ralentissent les perspectives de vente du second semestre, ainsi que les effets des travaux d'optimisation industrielle escomptés jusqu'à maintenant sur le redressement du taux de marge brute. Ainsi, Fermentalg anticipe toujours une croissance annuelle forte mais moins dynamique que prévue jusque-là avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 8 M€.

Parallèlement, Fermentalg a réalisé au premier semestre des avancées majeures en vue de la mise sur le marché en 2023 d'un colorant alimentaire bleu naturel en partenariat avec DDW, filiale du Groupe Givaudan, concrétisées par l'atteinte d'un milestone technique et le versement en juillet d'1 M€ d'avance remboursable [3] . Au-delà de cette perspective de commercialisation à court terme de son colorant naturel, Fermentalg travaille à la valorisation du plein potentiel de sa seconde plateforme et étudie les opportunités de développements croisés sur des applications plus larges dans le domaine alimentaire et nutraceutique (antioxydants) et la valorisation de co-produits, tel que la protéine algale pour l'alimentation animale.

Fermentalg poursuit ainsi son engagement pour le développement de solutions durables et indispensables au service de l'alimentation de demain, plus responsable et plus souveraine.



Prochaine publication : information financière du 3 ème trimestre 2021,

le 20 octobre 2022 (après Bourse)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

Contact Journalistes : Contact Investisseurs : ACTUS finance & communication

Nawel NAAMANE

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 75

nnaamane@actus.fr ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93

fermentalg@actus.fr



Annexes

Etat du résultat global

ETAT DU RESULTAT GLOBAL

(en milliers d'euros) 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2021 Chiffre d'affaires 5 241 5 647 2 537 Autres produits liés à l'activité 440 1 149 677 Coût des produits vendus -4 046 -3 664 -1 564 Frais de recherche et développement -2 487 -4 650 -2 490 Charges opérationnelles hors R&D -3 678 -6 906 -3 164 Autres produits et charges opérationnels courants 0 0 0 Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -4 530 -8 424 -4 004 Charges de personnel liées aux paiements en actions -36 -56 -27 Autres produits et charges opérationnels non courants -225 2 624 -306 Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants -4 792 -5 856 -4 338 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 3 51 21 Coût de l'endettement financier brut -175 -691 -398 Coût de l'endettement financier net -173 -640 -377 Autres produits et charges financiers -47 -33 -42 Charge nette d'impôt 0 0 0 Quote-part dans le résultat net des entreprises associées -428 -321 Résultat net -5 439 -6 850 -4 756 Part minoritaires 0 0 0 RESULTAT NET PART DU GROUPE -5 439 -6 850 -4 756 Autres éléments du résultat global (écarts actuariels liés aux engagements de retraite, non recyclables en résultat) 78 241 0 RESULTAT NET GLOBAL -5 361 -6 609 -4 756 Part minoritaires 0 0 0 RESULTAT NET GLOBAL PART DU GROUPE -5 361 -6 609 -4 756 Résultat net par action (en €) -0,13 -0,19 -0,17 Résultat net dilué par action (en €) -0,13 -0,19 -0,17



Bilan

BILAN

(en milliers d'euros) 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2021 ACTIFS Actifs incorporels 14 065 12 636 10 196 Actifs corporels 12 934 12 814 13 138 Participation dans les entreprises associées 4 024 1 542 0 Actifs financiers et autres actifs non courants 95 173 136 Impôts différés actifs 0 0 0 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 31 118 27 165 23 470 Stocks 4 961 2 907 1 201 Créances clients et autres actifs liés aux contrats clients 1 024 1 541 1 122 Autres créances 3 762 3 253 3 334 Trésorerie et équivalents de trésorerie 20 286 26 010 22 698 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 30 033 33 711 28 355 TOTAL ACTIFS 61 151 60 876 51 825 PASSIFS Capital 1 668 1 599 1 281 Primes 43 399 44 819 26 908 Réserves et RAN 5 815 7 193 7 572 Résultat net global -5 361 -6 609 -4 756 Capitaux propres part du groupe 45 521 47 002 31 005 Intérêts minoritaires 0 0 0 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 45 521 47 002 31 005 Dettes financières non courantes 8 551 9 002 11 292 Engagements de fin de carrière 331 368 561 Autres passifs non courants 212 218 0 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 9 094 9 589 11 853 Dettes financières courantes 1 132 605 5 372 Provisions pour risques courants 340 230 230 Dettes fournisseurs 3 485 1 428 1 172 Dettes d'impôts sur les sociétés 0 0 0 Autres passifs courants 1 579 2 023 2 192 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 6 536 4 286 8 966 TOTAL PASSIFS 61 151 60 876 51 824



Tableau de flux de trésorerie

FLUX DE TRESORERIE

(en milliers d'euros) 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2021 Résultat net global -5 439 -6 850 -4 756 Amortissements et provisions (hors actif circulant) 922 723 1 422 Charges calculées sur paiements en actions 36 49 24 Variation des impôts différés 0 0 0 Quote-part sociétés mises en équivalence 428 321 0 Plus ou moins-values de cessions -67 -694 -18 Quote-part subventions en résultats -6 -280 -274 Abandons de créances 0 0 0 Capacité d'autofinancement -4 127 -6 731 -3 602 Coût de l'endettement financier brut 175 692 398 Charges d'impôts 0 0 0 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement

financier net d'impôt -3 951 -6 039 -3 204 Impôts payés 0 0 0 Variation de stocks -2 054 -887 819 Variation du poste clients (créances clients, autres actifs et passifs liés aux contrats clients) 517 -298 121 Variation du poste fournisseurs et comptes rattachés 2 333 -304 -405 Variation des autres actifs et passifs courants (a) -931 134 260 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -135 -1 355 796 FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE -4 086 -7 393 -2 408 Production d'immobilisations (R&D immobilisée) -2 284 -2 350 -1 085 Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés 434 685 353 Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels -939 -1 804 -849 Acquisition d'entreprises associées (MEQ) -2 910 -500 0 Variation des dettes sur immobilisations -281 -563 -969 Variation des autres actifs et passifs non courants 78 -48 -11 Cessions d'actifs corporels et incorporels 536 -168 0 Cessions d'actifs financiers 0 0 0 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS -5 366 -4 747 -2 561 Augmentation de capital liée à la société mère 3 924 30 193 15 429 Acquisitions et cessions d'actions propres -78 45 7 Nouveaux emprunts et autres dettes financières 0 1 391 391 Remboursement d'emprunts et autres dettes financières -100 -5 050 0 Variation de comptes courants 0 0 0 Intérêts versés sur emprunts et dettes financières -18 -268 -2 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 3 728 26 311 15 825 Variation de trésorerie -5 724 14 170 10 855 Trésorerie d'ouverture 26 010 11 840 11 840 Trésorerie de clôture 20 286 26 010 22 696 (a): dont variation du Crédit d'impôt recherche (CIR): -800 -174 -972

[1] Le Conseil d'administration de Fermentalg, réuni sous la présidence de Philippe Lavielle, a arrêté ses comptes semestriels IFRS le mercredi 21 septembre 2022. Les procédures de revue limitée des commissaires aux comptes sur ces comptes ont été effectuées. Le rapport d'audit est en cours d'élaboration et le rapport financier semestriel sera publié au plus tard le 30 septembre 2022.

[2] À la suite de l'exercice de BSA émis dans le cadre du contrat d'« equity line » (création de 1 115 000 actions), de « BSA-DE » attribués aux actionnaires en juin 2020 (création de 517 180 actions) et de « BSA-Blue » attribués aux actionnaires en décembre 2021 (création de 108 232 actions) - Cf Note 15 du rapport financier semestriel

[3] Fermentalg franchit un dernier milestone et engage la pré-commercialisation de son bleu naturel alimentaire avec DDW, filiale du Groupe Givaudan

