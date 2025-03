FERMENTALG : Résultats annuels 2024 : Un exercice alliant croissance, amélioration des résultats et préparation des futurs produits

Libourne, le 20 mars 2025 – Fermentalg, acteur clé des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques, présente ses résultats de l'exercice 2024 après arrêté des comptes par le Conseil d'administration réuni le 20 mars 2025 sous la présidence de Philippe Lavielle [1] .

Pierre Josselin, Directeur Général de Fermentalg, déclare : « Un an après avoir lancé notre plan de transformation de la Société [2] , l'année 2024 a clairement permis de solides progrès vers notre ambition de devenir un acteur industriel rentable et compétitif à horizon 2026.

Sur le plan commercial, la refonte de notre organisation nous a permis de réaliser un chiffre d'affaires multiplié par près de 3 par rapport à l'année précédente. Ce succès s'appuie également sur l'accord stratégique noué avec Huvepharma qui nous offre une assise industrielle sans équivalent et fait de nous un acteur crédible, avec une offre financièrement compétitive, écologiquement vertueuse et unique en Europe. L'entrée d'Huvepharma au capital de la Société a consolidé un partenariat de long terme au service d'une ambition partagée : assurer une souveraineté européenne unique dans le domaine des oméga-3 d'origine algale. Par ailleurs, le colorant bleu naturel est prêt à être commercialisé dès l'autorisation définitive de la FDA. Enfin, des avancées notables de nos programmes de développement sur la gamme ?rigins TM /Everzure TM [3] , nous permettent d'envisager l'enrichissement de notre portefeuille de produits à destination de nos marchés cibles.

L'année 2025, même si elle s'ouvre dans un climat de guerre commerciale mondiale, doit être celle de la confirmation de notre nouvel élan. Tous les talents de l'entreprise sont focalisés sur cet objectif et je suis confiant sur notre capacité à réaliser nos ambitions. »

Faits marquants

L'année 2024 a permis de poser les bases de la profonde transformation annoncée en début d'année, qui se traduit par des réalisations dans les domaines suivants :

Marketing et ventes : Fermentalg boucle un exercice 2024 record avec un chiffre d'affaires de 11,5 M€, très nettement supérieur à celui de 2023 (4 M€). Cette performance est portée par le succès grandissant de la gamme Ωrigins™, seul DHA d'origine algale 100% produit en Europe, reconnu pour sa forte concentration et les allégations associées, alternative durable aux huiles de poisson. L'année 2024 a également été marquée par la pénétration de nouveaux segments de marché, notamment la nutrition infantile, portée par une organisation renforcée pour s'adresser aux grands comptes.

Réglementaire : La réception fin 2024 d'un courrier de la Food and Drugs Administration (FDA) américaine indiquant la finalisation en cours de l'instruction du dossier concernant le colorant bleu alimentaire, ouvre la voie au démarrage de commercialisation avec le groupe Givaudan, dès l'autorisation définitive délivrée.

: La réception fin 2024 d'un courrier de la Food and Drugs Administration (FDA) américaine indiquant la finalisation en cours de l'instruction du dossier concernant le colorant bleu alimentaire, ouvre la voie au démarrage de commercialisation avec le groupe Givaudan, dès l'autorisation définitive délivrée. Industriel : Fermentalg tire les premiers bénéfices de son alliance stratégique avec le groupe Huvepharma, avec la capacité à répondre aux attentes de grands groupes en termes de qualité et de volumes, mais aussi de prix compétitifs.

: Fermentalg tire les premiers bénéfices de son alliance stratégique avec le groupe Huvepharma, avec la capacité à répondre aux attentes de grands groupes en termes de qualité et de volumes, mais aussi de prix compétitifs. Finances : la dynamique commerciale, associée à l'amélioration de la marge au second semestre, grâce au nouveau dispositif industriel, ainsi que l'augmentation de capital réalisée en juin 2024 permettent de consolider l'assise financière du Groupe et de conforter son horizon de trésorerie.

: la dynamique commerciale, associée à l'amélioration de la marge au second semestre, grâce au nouveau dispositif industriel, ainsi que l'augmentation de capital réalisée en juin 2024 permettent de consolider l'assise financière du Groupe et de conforter son horizon de trésorerie. RSE : Considérée comme un véritable levier de performance de la Société, la politique RSE a été une nouvelle fois reconnue par Ethifinance (note globale de 84/100 et 1 ère position dans le segment de la chimie biologique) et par EcoVadis (Médaille d'Or pour la performance RSE avec une position dans le Top 5% mondial).

Analyse du compte de résultat

(en K€) 2023 2024 Chiffre d'affaires 4 058 11 497 Résultat opérationnel avant paiement en actions

et éléments non courants -10 907 -9 100 Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants -11 808 -9 220 Coût de l'endettement financier net -188 -36 Autres produits et charges financiers -1 277 -504 Quote-part dans le résultat net des entreprises associées -875 -3 117 Résultat net -14 148 -12 876

Comme annoncé, Fermentalg a associé, au cours de l'exercice 2024, montée en puissance commerciale (chiffre d'affaires multiplié par près de 3 à 11,5 M€) et optimisation de l'outil industriel. Ceci s'est traduit par une marge brute en amélioration progressive entre le 1 er semestre 2024 (17%) et le 2 nd semestre 2024 (22%) par rapport à son niveau de 2023 (13%).

Ces gains ont permis de compenser la hausse de +4% des charges opérationnelles, reflet du renforcement des équipes commerciales et des actions marketing, et de 9% des frais de recherche et développement nets, liée à une moindre activation de ces frais (1,3 M€ vs 2,1 M€), les dépenses totales de R&D enregistrant une baisse de 0,5 M€.

Ainsi, le résultat opérationnel, avant paiement en actions et éléments non courants, ressort à -9,1 M€ contre -10,9 M€ un an plus tôt.

Le résultat net est également en amélioration, à -12,9 M€ contre -14,1 M€ en 2023, malgré -3,1 M€ de charge comptable, sans impact sur la trésorerie, liée à la dépréciation des actifs immobilisés de CarbonWorks.

Analyse de la structure financière

(en K€) 31/12/2023 31/12/2024 Capitaux propres 30 846 32 758 Dettes financières non courantes 13 973 6 853 Dettes financières courantes 1 381 5 748 Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 162 20 578

A fin 2024, Fermentalg affiche une trésorerie brute de 20,6 M€, contre 11,2 M€ un an plus tôt, pour des fonds propres de 32,8 M€.

Cette amélioration significative de l'assise financière est liée au succès de l'augmentation de capital d'un montant net de 11,8 M€ réalisée en juin 2024, qui a notamment vu Huvepharma rentrer au capital et Bpifrance confirmer son soutien financier de la Société, ainsi qu'à l'optimisation du besoin en fonds de roulement, fruit du déstockage réalisé au 1 er semestre 2024 et aux conditions favorables négociées avec Huvepharma.

La dette financière brute ressort à 12,6 M€ à fin 2024 contre 15,4 M€ à fin 2023, du fait principalement de la conversion d'obligations émises en mars 2023 (2,3 M€). Elle est composée majoritairement d'avances remboursables (6,2 M€), de l‘obligation convertible détenue par le groupe Givaudan (3,9 M€) et du solde des obligations émises en mars 2023 (1,9 M€) dont plus de 35% ont été converties depuis le 1 er janvier 2025.

À ce jour, la Société estime disposer d'un horizon de liquidité à 24 mois.

Perspectives

Comme annoncé le 6 février dernier [4] , Fermentalg vise à nouveau en 2025 une forte croissance et confirme son ambition de dépasser les 25 M€ de chiffre d'affaires en 2026. Cette ambition est portée par l'industrialisation de nouveaux produits, l'acquisition de clients stratégiques dans de nouveaux segments de marché, l'expansion géographique et l'optimisation de ses coûts de production.

Fermentalg mise sur la diversification de ses sources de revenus, la maîtrise des marges brutes et la stabilisation de ses dépenses opérationnelles pour atteindre un Ebitda à l'équilibre d'ici fin 2026, conformément à la feuille de route.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025,

le 1 er avril 2025 (après la clôture des marchés)

Annexes

ETAT DU RESULTAT GLOBAL

(en milliers d'euros) 31/12/24 31/12/23 Chiffre d'affaires 11 497 4 058 Autres produits liés à l'activité 1 612 1 063 Coût des produits vendus -9 002 -3 522 Frais de recherche et développement -4 792 -4 414 Charges opérationnelles hors R&D -8 415 -8 091 Autres produits et charges opérationnels courants 0 0 Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -9 100 -10 907 Charges de personnel liées aux paiements en actions -152 -167 Autres produits et charges opérationnels non courants 32 -734 Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants -9 220 -11 808 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 404 294 Coût de l'endettement financier brut -440 -482 Coût de l'endettement financier net -36 -188 Autres produits et charges financiers -504 -1 277 Charge nette d'impôt 0 0 Quote-part dans le résultat net des entreprises associées -3 117 -875 Résultat net -12 876 -14 148 Part minoritaires 0 0 RESULTAT NET PART DU GROUPE -12 876 -14 148 Autres éléments du résultat global (écarts actuariels liés aux engagements de retraite, non recyclables en résultat) 37 52 RESULTAT NET GLOBAL -12 839 -14 096 Part minoritaires 0 0 RESULTAT NET GLOBAL PART DU GROUPE -12 839 -14 096 Résultat net par action (en €) -0,17 -0,32 Résultat net dilué par action (en €) -0,17 -0,32

BILAN

(en milliers d'euros) 31/12/24 31/12/23 ACTIFS Actifs incorporels 14 862 14 989 Actifs corporels 9 541 10 815 Participation dans les entreprises associées 0 3 117 Actifs financiers et autres actifs non courants 67 54 Impôts différés actifs 0 0 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 24 470 28 975 Stocks 1 056 6 806 Créances clients et autres actifs liés aux contrats clients 2 750 1 078 Autres créances 2 101 2 223 Trésorerie et équivalents de trésorerie 20 578 11 162 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 26 485 21 269 TOTAL ACTIFS 50 955 50 244 PASSIFS 51 641 50 244 Capital 3 625 2 052 Primes 38 763 37 810 Réserves et RAN 3 209 5 080 Résultat net global -12 839 -14 096 Capitaux propres part du groupe 32 758 30 846 Intérêts minoritaires 0 0 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 32 758 30 846 Dettes financières non courantes 6 853 13 973 Engagements de fin de carrière 312 282 Autres passifs non courants 565 681 Impôts différés passifs 0 0 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 7 729 14 936 Dettes financières courantes 5 748 1 381 Provisions pour risques courants 0 176 Dettes fournisseurs 2 626 1 436 Dettes d'impôts sur les sociétés 0 0 Autres passifs courants 2 096 1 469 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 10 469 4 462 TOTAL PASSIFS 50 955 50 244

FLUX DE TRESORERIE

(en milliers d'euros) 31/12/24 31/12/23 Résultat net part du groupe -12 876 -14 148 Amortissements et provisions (hors actif circulant) 2 551 3 155 Charges calculées sur paiements en actions 152 167 Quote-part sociétés mises en équivalence 3 117 875 Plus ou moins-values de cessions 4 2 Quote-part subventions en résultats -116 -237 Variation de juste valeur des OCA 403 1 049 Capacité d'autofinancement -6 766 -9 138 Coût de l'endettement financier brut 440 482 Charges d'impôts 0 0 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement

financier et avant impôt -6 327 -8 655 Variation de stocks 5 750 -395 Variation du poste clients (créances clients, autres actifs et passifs liés aux contrats clients) -1 672 266 Variation du poste fournisseurs et comptes rattachés 1 114 -93 Variation des autres actifs et passifs courants (a) 604 215 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 5 796 -7 FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE -530 -8 662 Production d'immobilisations (R&D immobilisée) -822 -1 952 Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés 224 461 Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels -647 -472 Participations ou acquisition d'entreprises associées (MEQ) 0 0 Variation des dettes sur immobilisations 106 -63 Variation des autres actifs et passifs non courants -13 247 Cessions d'actifs corporels et incorporels 23 15 Cessions d'actifs financiers 0 0 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS -1 128 -1 765 Augmentation de capital liée à la société mère 11 521 73 Acquisitions et cessions d'actions propres 14 -22 Nouveaux emprunts et autres dettes financières 731 6 412 Remboursement d'emprunts et autres dettes financières -1 171 -750 Variation de comptes courants 0 0 Intérêts versés sur emprunts et dettes financières -18 -26 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 11 076 5 686 Variation de trésorerie 9 418 -4 741 Trésorerie d'ouverture 11 162 15 902 Trésorerie de clôture 20 580 11 162

