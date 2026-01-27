FERMENTALG : RAPPEL : Fermentalg organise une visioconférence destinée aux investisseurs particuliers mercredi 28 janvier 2026 à 17h30

Libourne, le 27 janvier 2026 – Fermentalg, acteur clé des BioSolutions à base de micro-organismes aquatiques, organisera, mercredi 28 janvier 2026 à 17h30, une visioconférence ouverte à tous les investisseurs particuliers.

A cette occasion, la Société fera un point complet sur l'enrichissement de son portefeuille de BioSolutions, son chiffre d'affaires annuel 2025 et les perspectives commerciales pour l'année 2026 .

Le management répondra, dans la mesure du possible et dans le respect des règles de communication financière des sociétés cotées, aux questions des actionnaires.

La conférence inclura une session de questions/réponses

Prochaine publication : chiffre d'affaires 2025,

le 28 janvier 2026 (avant l'ouverture des marchés)

À propos de Fermentalg

Fermentalg développe des BioSolutions à partir de micro-organismes aquatiques qui répondent aux objectifs d'un développement durable, en alliant performance économique, sociale et environnementale pour toutes ses parties prenantes. Fermentalg se positionne comme un acteur clé de la transition vers une économie plus durable en valorisant le potentiel des microalgues pour des solutions naturelles avec un impact positif sur la santé globale : celle des plantes, des animaux, des hommes et de la planète. Les lipides fonctionnels et la production de protéines fonctionnelles (antioxydants, colorants) constituent l'offre actuelle et future de la société

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

