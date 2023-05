Fermentalg : Pierre Josselin sera le futur directeur général du groupe

(AOF) - Le Conseil d’administration de Fermentalg a validé à l’unanimité le principe d’une dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général. La société spécialiste de l’exploitation bioindustrielle des microalgues, a également acté de son intention de nommer Pierre Josselin en qualité de Directeur Général à compter du 13 juin, date de l’Assemblée générale des actionnaires, et de renouveler le mandat de Philippe Lavielle, PDG depuis novembre 2016, en qualité de Président du Conseil d’Administration.

Ingénieur Agro Paris Tech spécialisé en génie Bioprocédé, Pierre Josselin a dirigé de 2014 à 2023 Biscuits Bouvard, une ETI familiale lyonnaise (2 000 talents, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires) spécialisée dans la biscuiterie et pâtisserie industrielle dont le chiffre d'affaires a plus que doublé en 8 ans.

Il a débuté sa carrière en 1989 chez ARD dans la " green Chemistry & white Biotechnologie " avant de rejoindre le Groupe Mars, puis Danone pour occuper des postes de direction internationale en opérations et achats avec un focus sur l'open innovation.

Cette nomination a été actée après que Philippe Lavielle a exprimé son souhait de renforcer l'équipe de direction de Fermentalg pour accompagner la poursuite de sa croissance et organiser de façon sereine sa succession à la direction opérationnelle de la société.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

De plus grandes disparités entre les utilities

L'Observatoire mondial des marchés de l'énergie souligne une grande disparité des prix de détail de l'énergie en Europe. Subissant à la fois l'effet de la hausse des prix de gros et une forte volatilité des prix de vente aux consommateurs finaux, la rentabilité des intervenants est sous pression. Alors que les seize plus grands fournisseurs d'énergie européens ont bénéficié l'an passé d'une importante progression de leur chiffre d'affaires (+47% par rapport à 2020), leur marge brute d'exploitation (marge d'Ebitda), s'est dégradée, passant de 20,2% à 19,6%. Ceux qui ont dû recourir à des achats d'électricité sur le marché ont dû payer ces volumes supplémentaires bien plus chers que le niveau de prix de vente déjà fixés et ont donc vu leurs marges se dégrader.

Confronté à la moindre disponibilité de son parc nucléaire, EDF, renationalisé, devrait afficher une perte annuelle de 29 milliards d'euros en 2022. Engie s'en sort mieux car il a réussi à réduire ses importations de gaz russe au premier semestre tout en bénéficiant des prix élevés de l'électricité et de son exposition accrue aux sources renouvelables.