Conformément à l'annonce faite en janvier dernier, SUEZ et FERMENTALG créent une co-entreprise pour accélérer le développement et la commercialisation des solutions de capture et de bioconversion du CO 2 (Carbon Capture and Utilization ou CCU) par photosynthèse micro-algale. Dénommée « CarbonWorks », cette co-entreprise, détenue à part égale par les deux Groupes, développe un nouveau standard de photo-bioréacteur industriel. À terme, celui-ci sera capable de capter plusieurs milliers de tonnes de CO 2 à la source des émissions, et de produire des quantités équivalentes de biomasse algale destinées en priorité aux marchés du biocontrôle agricole et de la nutrition humaine et animale.

Acteur majeur de la transition écologique, notamment grâce à ses systèmes intensifs de photosynthèse micro-algale, CarbonWorks souhaite offrir aux industriels la capacité de valoriser leurs émissions de CO 2 en bioproduits. La co-entreprise développera en boucle courte, dans une logique d'économie circulaire, des produits de biocontrôle, de biopesticides et de bioprotéines réduisant l'empreinte environnementale de certaines productions agricoles.

CarbonWorks bénéficie de l'expertise et du patrimoine résultant du partenariat initié entre SUEZ et FERMENTALG en 2015, de l'accès à la bibliothèque biologique de FERMENTALG (plus de 2 300 souches de microalgues), de l'accès privilégier à des sources de CO 2 spécifiques de sites et/ou clients de SUEZ, d'un portefeuille de 6 familles de brevets et d'une équipe d'experts issus des deux groupes.

Un démonstrateur industriel dès 2021

CarbonWorks mettra en service, au cours du 3e trimestre 2021, son premier démonstrateur industriel sur le site de Pot-Au-Pin Énergie à Cestas (Gironde). Ce démonstrateur d'une dizaine de m3 sera destiné à la capture du CO 2 émis par l'unité de méthanisation agricole de Pot-Au-Pin Énergie et sa conversion en produits de biocontrôle (fongicide naturel pour la vigne). Ce projet soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine a aussi été identifié par Bpifrance dans le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir (PIA), et a reçu le label de projet structurant pour la compétitivité (PSPC)[1].



Une équipe pilotée par des spécialistes des solutions environnementales et une entrée programmée de nouveaux investisseurs

CarbonWorks est basée sur le site de Fermentalg à Libourne (Nouvelle-Aquitaine). Sa Direction est confiée à Guillaume Charpy. Ingénieur ENSTA Paris Tech, diplômé d'Harvard Business School et ancien auditeur du CHEE ENA (Cycle des Hautes Etudes Européennes), Guillaume Charpy compte 30 ans d'expérience dans le domaine des activités environnementales. Le Conseil d'administration de CarbonWorks est composé de membres de SUEZ et de FERMENTALG, et est présidé par Philippe Lavielle, Président Directeur Général de FERMENTALG.

L'entreprise dispose à sa création, d'actifs de plus de 5 M€, d'une trésorerie de 1 M€ et prévoit d'ouvrir prochainement son capital à de nouveaux actionnaires dans le cadre d'une levée de fonds en Série A. Des discussions ont été engagées et de grands fonds d'investissement spécialisés dans la transition écologique ont d'ores et déjà manifesté leur intérêt. CarbonWorks prévoit également d'accélérer son développement au travers des différents programmes nationaux et européens d'aide à l'innovation.

Philippe Lavielle, Président Directeur Général de FERMENTALG : « En créant CarbonWorks, nous avons fait le choix d'une structure indépendante qui puisse combiner l'agilité d'une start-up et l'héritage substantiel de tous les travaux engagés depuis 5 ans dans le cadre du partenariat FERMENTALG-SUEZ. Notre ambition est de mettre toute la puissance des microalgues au service de la décarbonation de l'industrie en offrant des solutions technologiques de rupture adaptables à des configurations industrielles diverses. »

Diane Galbe, Directrice Générale Adjointe du Groupe SUEZ, en charge de la Stratégie et de la Business Unit mondiale Smart & Environmental Solutions : « L'urgence climatique est une réalité dans notre quotidien et nécessite d'accélérer les innovations tant technologiques que partenariales. L'entreprise CarbonWorks allie l'expérience et les solutions de SUEZ en termes d'infrastructures environnementales et de valorisation du CO 2 , et le savoir-faire de FERMENTALG dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, pour proposer des solutions durables dès maintenant et préserver notre planète. »

>> Site Internet : carbonworks.bio



[1] Fermentalg s'associe à Immunrise et Pot-au-Pin Energie pour expérimenter le Puits de Carbone dans un projet ambitieux d'économie circulaire

