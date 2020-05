FERMENTALG : Information financière du 1er trimestre 2020

Niveau satisfaisant des ventes de DHA ORIGINS® (huile algale riche en Oméga 3), malgré la crise du COVID-19 ;

(huile algale riche en Oméga 3), malgré la crise du COVID-19 ; Poursuite du développement de KALVEA® (protéine algale non OGM) ;

(protéine algale non OGM) ; Mise en service d'un nouveau puits de carbone dans le cadre du partenariat avec SUEZ ;

dans le cadre du partenariat avec SUEZ ; Point sur l'épidémie de Covid-19 et ses conséquences ;

et ses conséquences ; Sécurisation de nouvelles ressources pour consolider la trésorerie brute de 5,9 M€, notamment via un renouvellement de la ligne de financement en fonds propres.

Libourne - 11 mai 2020 - Fermentalg (Euronext - FALG), acteur majeur français des micro algues, présente les faits marquants de son activité ainsi que le chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2020[1].

À cette occasion, Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « Ce début d'année a été marqué par une poursuite encourageante de nos ventes de DHA ORIGINS® avant que la crise sanitaire ne vienne stopper temporairement cette dynamique.

Nous avançons toutefois sur plusieurs sujets, notamment autour de nos partenariats, afin de maintenir notre rythme d'innovations et de poursuivre notre développement tout en contribuant aux objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies. »

DHA ORIGINS® : 0,6 M€ de chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2020

Au cours du 1er trimestre 2020, les ventes de DHA ORIGINS®, son huile algale riche en Oméga 3, ont permis de générer 0,6 M€ de revenus, soit près de 7 fois plus que sur le 1er trimestre 2019.

Ventes de produits T1

2018 T1

2019 T1

2020 5 K€ 88 K€ 595 K€

Ces ventes, dont la progression a été perturbée par les conséquences de la crise sanitaire (voir ci-dessous), n'intègrent pas encore de livraisons à DSM Nutritional Products dans le cadre du partenariat commercial pluriannuel conclu avec la filiale de Royal DSM. Une première commande d'échantillons commerciaux a été enregistrée en avril 2020, préalable à des volumes plus importants.

Poursuite du développement de KALVEA®

Dans le même temps, Fermentalg a maintenu son activité de développement, malgré l'impact de la crise sanitaire, afin d'avancer sur son programme KALVEA®, la protéine algale non OGM.

À ce jour, Fermentalg ambitionne toujours de démarcher ses premiers prospects commerciaux au 2nd semestre 2020 pour une pré-commercialisation courant 2021 de la biomasse KALVEA®. Celle-ci se positionne comme un superaliment, grâce à une biomasse riche en protéines associée à un niveau élevé et complet d'acides aminés essentiels, de vitamines, minéraux et autres composés à haute valeur nutritive. Pour mémoire, KALVEA® a obtenu le statut « Self GRAS » (Generally Recognized As Safe), délivré par un panel d'experts américains, ouvrant la voie à sa commercialisation aux États-Unis.

Inauguration d'un 5ème Puits de carbone

Dans le cadre du programme de développement d'un Puits de carbone avec le groupe SUEZ, un 5ème pilote a été inauguré, le 22 janvier 2020, au sein de la nouvelle unité de biométhanisation de l'usine Carré de Réunion à Saint-Cyr-l'Ecole dans la Communauté d'agglomération Versailles Grand Parc (Yvelines). L'installation vient en complément des deux dispositifs implantés en milieu urbain (Paris et Poissy) et des 2 expérimentations au cœur de sites industriels (Colombes et Créteil).

En 2020, la société compte poursuivre les travaux de développement de ce projet, avec un objectif de tester la technologie à plus grande échelle, et travaille en relation avec le groupe SUEZ à la réflexion et planification des prochaines étapes de développement du projet.

Point sur les conséquences de l'épidémie de Covid-19

À ce stade, l'activité commerciale de Fermentalg est perturbée par les différentes mesures de confinement, tant au niveau de la livraison des produits et des échantillons (contraintes logistiques), qu'au niveau de la prospection commerciale (annulation des principaux salons professionnels). Les décisions et calendriers de lancement de produits, ainsi que le niveau de la consommation dans des marchés importants comme l'Amérique du Nord seront également probablement affectés dans des proportions et pour une durée encore indéterminée. Ces difficultés affectent défavorablement l'évolution des ventes depuis la fin du 1er trimestre 2020, même s'il est encore trop tôt pour mesurer l'ensemble des impacts de l'épidémie de Covid-19 sur l'exercice 2020 et au-delà. La production chez les sous-traitants n'a en revanche pas été interrompue par la pandémie.

Sécurisation de financements complémentaires

Dans ce contexte, afin de consolider sa trésorerie brute de 5,9 M€ à fin mars 2020 contre 8,0 M€ à fin 2019) et de pouvoir poursuivre sereinement son développement, Fermentalg a sollicité et obtenu l'accord pour un prêt « Soutien Innovation » d'1 M€ de la part de Bpifrance. Ce prêt, accordé pour une durée initiale d'un an, est prorogeable pour une durée de 5 ans.

Fermentalg et DIC ont également, dans le contexte des discussions annoncées le 1er avril dernier, conclu un accord de principe en vue de la prorogation d'une année (octobre 2020 à octobre 2021) du terme des obligations convertibles souscrites par DIC pour un montant de 5 M€, sous réserve de la conclusion d'accords portant sur l'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle issue du partenariat conclu entre les deux groupes.

Par ailleurs, Fermentalg a entamé des discussions avec Kepler Chevreux en vue d'un renouvellement et d'une extension de sa ligne de financement en fonds propres, pour un montant d'environ 10 M€, dans des conditions qui sont en cours de négociation.

Au-delà de ces différentes avancées, et comme déjà annoncé, la société étudie par ailleurs divers projets de partenariats industriels et/ou financiers afin de lui permettre de soutenir ses ambitions de développement.

À propos de Fermentalg :

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives et colorants alimentaires naturels composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

Contact Journalistes : Contact Investisseurs : ACTUS finance & communication

Alexandra PRISA

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 90

aprisa@actus.fr ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 78

jfl@actus.fr

[1] Données non auditées