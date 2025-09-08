FERMENTALG : Fermentalg organise une visioconférence destinée aux investisseurs particuliers lundi 15 septembre 2025 à 17h30

Libourne, le 8 septembre 2025 – Fermentalg, acteur clé des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques, organisera, lundi 15 septembre 2025 à 17h30, une visioconférence ouverte à tous les investisseurs particuliers.

Cette visioconférence a pour objectif de revenir sur les temps forts de l'année 2024 et les ambitions de développement. Le management répondra, dans la mesure du possible et dans le respect des règles de communication financière des sociétés cotées, aux questions des actionnaires.

Pour vous inscrire et participer à cette visioconférence,

cliquez sur le lien ci-dessous :

Je souhaite participer à la visioconférence

le lundi 15 septembre 2025 à 17h30

La conférence inclura une session de questions/réponses

sur la base des questions posées via le formulaire d'inscription.

Prochaine publication : résultats du 1 er semestre 2025,

le 11 septembre 2025 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Fermentalg développe des BioSolutions à partir de micro-organismes aquatiques qui répondent aux objectifs d'un développement durable, en alliant performance économique, sociale et environnementale pour toutes ses parties prenantes. Fermentalg se positionne comme un acteur clé de la transition vers une économie plus durable en valorisant le potentiel des microalgues pour des solutions naturelles avec un impact positif sur la santé globale : celle des plantes, des animaux, des hommes et de la planète. Les lipides fonctionnels et la production de protéines fonctionnelles (antioxydants, colorants) constituent l'offre actuelle et future de la société.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

Relations avec les journalistes : Relations avec les investisseurs : ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 34

fndiaye@actus.fr ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES LEIB

Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 78

fermentalg@actus.fr