FERMENTALG : Fermentalg obtient la certification FSSC 22000, adhère au Pacte mondial des Nations unies et dévoile une nouvelle identité visuelle

Libourne, le 13 février 2025 – Fermentalg, acteur clé des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques, est fier d'annoncer trois étapes majeures qui renforcent son engagement en faveur de la sécurité alimentaire, du développement durable et de l'innovation.

Renforcer la confiance et l'excellence avec la certification FSSC 22000

Fermentalg est fière d'avoir obtenu la certification FSSC 22000, une norme internationalement reconnue pour la gestion de la sécurité alimentaire. Cette étape démontre l'engagement ferme de la Société à garantir la qualité des produits, la confiance des consommateurs et l'excellence opérationnelle.

Cette certification offre plusieurs avantages clés aux clients et aux partenaires de Fermentalg, notamment :

Amélioration de la sécurité alimentaire : garantir le respect des protocoles les plus stricts en matière d'hygiène, de gestion des risques et de traçabilité ;

Qualité constante : garantir des produits sûrs et de haute qualité ;

Reconnaissance internationale pour l'accès aux marchés mondiaux : conformité certifiée aux normes de sécurité alimentaire reconnues par la GFSI [1] , répondant aux exigences réglementaires internationales et permettant des partenariats transparents avec les détaillants et les distributeurs du monde entier ;

Confiance et transparence : renforcer la confiance et la transparence pour les clients et les partenaires commerciaux, en garantissant la sécurité alimentaire de bout en bout.

« L'obtention de la certification FSSC 22000 témoigne de notre engagement inébranlable en faveur de la qualité, de la sécurité et de la satisfaction des clients », a déclaré Pierre Josselin, Directeur Général de Fermentalg. « Cette certification renforce non seulement notre position sur le marché, mais donne également à nos clients une confiance encore plus grande dans l'intégrité de nos produits et de nos processus. Nous nous engageons à maintenir ces normes élevées tout en continuant à innover et à nous développer. »

En tant qu'acteur clé de l'industrie agroalimentaire, Fermentalg accorde la priorité à la sécurité et à la transparence, soulignant ainsi sa mission de contribuer à One Health - une approche holistique reliant le bien-être des humains, des animaux et de l'environnement - en répondant aux exigences mondiales les plus strictes en matière de sécurité alimentaire.

Promotion du développement durable en adhérant au Pacte mondial des Nations unies

Fermentalg a également le plaisir d'annoncer sa participation à l'initiative du Pacte mondial des Nations unies. Cette plateforme mondiale réunit des entreprises qui s'engagent à intégrer le développement durable dans leurs activités et leurs stratégies.

En rejoignant plus de 20 000 entreprises dans plus de 160 pays, Fermentalg s'engage à :

Respecter les dix principes universels en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption ;

Soutenir les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies ;

Renforcer sa mission de développement de solutions écologiques pour une planète plus saine.

Cette décision s'inscrit dans la vision à long terme de la Société qui consiste à exploiter le potentiel des micro-organismes aquatiques pour créer des solutions innovantes et durables ayant un impact positif sur la santé humaine et environnementale, comme l'a déjà reconnu la certification EcoVadis Gold en septembre 2024.

Nouvelle identité pour refléter l'évolution et l'ambition de Fermentalg

Tournée vers l'avenir, Fermentalg adopte une nouvelle identité visuelle en 2025. Cette transformation reflète l'évolution engagée d'une entreprise axée sur la technologie à un leader industriel agile et centré sur le client. La nouvelle identité incarne :

La mission : exploiter le potentiel des micro-organismes aquatiques pour développer des solutions naturelles bénéfiques pour la santé humaine et animale, la biodiversité et le climat ;

Le concept One Health [2] : reconnaître l'interconnexion entre la santé humaine, animale et environnementale ;

L'engagement en faveur de l'innovation : renforcer l'ambition de répondre aux demandes de l'industrie avec des solutions durables et de pointe.

Grâce à ces initiatives, Fermentalg consolide sa position de leader avant-gardiste dans le domaine de la biotechnologie, en proposant des solutions efficaces pour un monde plus sain et plus durable.

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif de proposer des solutions durables et des produits innovants qui contribuent au développement de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'ingrédients actifs issus des microalgues, destinés à la nutrition, à la santé et à l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes constituent l'offre actuelle et future de notre société. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

