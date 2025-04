FERMENTALG : Fermentalg fait le point sur les informations relatives à l'homologation de son colorant bleu naturel par la FDA américaine

Libourne, le 23 avril 2025 – Fermentalg, acteur clé des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques, fait un point concernant l'homologation de son colorant bleu naturel par la Food and Drugs Administration (FDA) américaine.

Selon des déclarations de Dr. Marty Makary, commissaire de la FDA, reprises dans les médias [1] , la FDA prévoit d'autoriser quatre nouveaux additifs colorants naturels dans les semaines à venir et accélérera l'examen des alternatives naturelles aux colorants alimentaires synthétiques, tels que l'extrait bleu de Galdieria, afin d'éliminer progressivement les colorants alimentaires à base de pétrole.

Cette déclaration valide le positionnement stratégique de Fermentalg, qui s'inscrit dans la tendance sociétale de remplacement des produits pétro-sourcées, par la création de bio-solutions naturelles à base de micro-organismes aquatiques, répondant aux enjeux de la santé globale ( One Health ) et du développement durable.

Pour mémoire, Fermentalg est dans l'attente de l'homologation de son colorant bleu alimentaire, obtenu à partir d'une souche unique de microalgues ( Galdieria sulphuraria ), étape majeure ouvrant la voie au démarrage de la phase de commercialisation avec le groupe Givaudan.

Fermentalg confirme être en phase finale d'homologation de son extrait de Galdieria et collaborer activement avec la FDA afin de finaliser dans les meilleurs délais le rapport d'homologation et communiquera sur cette étape majeure dès que possible.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025,

le 8 juillet 2025 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif de proposer des solutions durables et des produits innovants qui contribuent au développement de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'ingrédients actifs issus des microalgues, destinés à la nutrition, à la santé et à l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes constituent l'offre actuelle et future de notre société. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

[1] https://edition.cnn.com/2025/04/22/health/fda-food-dyes?cid=ios_app