FERMENTALG : Fermentalg et SUEZ présentent leur Puits de Carbone au Salon des Maires et des Collectivités Locales

Libourne - 20 novembre 2019 - Fermentalg (Euronext - FALG), acteur majeur français des micro algues, annonce sa participation au Salon des Maires et des Collectivités Locales aux côtés de son partenaire SUEZ. Les deux partenaires présenteront leur Puits de Carbone et son efficacité dépolluante reconnue.

Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, interviendra ce jeudi 21 novembre à 11h15, à l'occasion d'une conférence intitulée : « La qualité de l'air, un enjeu environnemental et sanitaire majeur. Solutions et innovations pour les collectivités pour améliorer la qualité de l'air. »

Lieu : Pavillon 3 - Salle 30 - Paris - Porte de Versailles

La qualité de l'air, un enjeu mondial de santé publique

La qualité de l'air en milieu urbain et péri-urbain est un enjeu majeur de santé publique. La mauvaise qualité de l'air est principalement due aux activités humaines, en particulier le trafic routier et les activités industrielles.

Hormis la diminution des émissions, il n'existe à ce jour aucune solution à grande échelle permettant de traiter efficacement l'air pollué dans les zones sensibles.

Le Puits de Carbone, la solution de traitement de l'air pollué dans les zones sensibles

FERMENTALG et SUEZ se sont engagés depuis 2015 dans le développement d'un Puits de Carbone visant à améliorer la qualité de l'air et à transformer la pollution de l'air en énergie verte. Grâce à la photosynthèse et au pouvoir des micro-algues, le CO 2 et de nombreux polluants sont captés ou consommés par la biomasse de micro-algues du Puits de Carbone. Cette biomasse est ensuite transportée dans les réseaux d'assainissement jusqu'aux stations d'épuration pour y être convertie en énergie verte.

Plusieurs expérimentations en milieu industriel (station d'épuration de Colombes et site de valorisation énergétique des déchets de Créteil) et en milieu urbain (Paris et Poissy) permettent aujourd'hui de démontrer l'efficacité du Puits de Carbone à capter le CO 2 , les particules fines (PM 10 ) et le dioxyde d'azote (NO 2 ).

Des résultats positifs confirmés par un cabinet indépendant de premier plan

L'INERIS[1], expert reconnu dans la mesure de la qualité de l'air, a testé le Puits de Carbone sur son banc de test unique en Europe et confirmé les résultats : les taux d'abattement des particules fines vont de 66% à 99% et ceux du NO 2 de 76% à 97% selon les configurations.

À propos de Fermentalg :

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives et colorants alimentaires naturels composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

Contact Journalistes : Contact Investisseurs : ACTUS finance & communication

Alexandra PRISA

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 90

aprisa@actus.fr ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 78

jfl@actus.fr

[1] Institut national de l'environnement industriel et des risques