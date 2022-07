FERMENTALG : Chiffre d'affaires du 1er semestre : doublement des ventes de DHA avant la pré-commercialisation du colorant bleu naturel

Libourne – 21 juillet 2022 – Fermentalg (Euronext – FALG), expert français des microalgues, publie son chiffre d'affaires au titre du 1 er semestre de l'exercice 2022 [1] .

(en K€) S1 2020 S1 2021 S1 2022 Variation 2022/2021 Chiffre d'affaires 803 2 537 5 241 +107%





DHA ORIGINS®, une gamme en plein essor

Après avoir enregistré un revenu de 2,3 M€ au 2 ème trimestre, Fermentalg clôture le 1 er semestre 2022 avec un chiffre d'affaires de 5,2 M€, en hausse de 107% par rapport au 1 er semestre 2021. Cette solide progression traduit la montée en puissance des ventes d'huiles algales DHA ORIGINS®, en ligne avec la projection annuelle.

La répartition des ventes, marquée ce semestre par une prépondérance de la zone Europe sans que cela constitue pour autant une tendance structurelle, se décompose comme suit : 35% en Amérique du Nord, 63% en région Europe et 2% pour la zone Asie.

Le dynamisme des ventes reste soutenu, d'une part, par la qualité reconnue de la gamme d'Oméga-3s créée par Fermentalg et, d'autre part, par la confirmation de la dynamique de substitution de l'huile de poisson par une solution plus durable à la traçabilité accrue. Par ailleurs, cette alternative redouble de sens dans un contexte où la compétitivité de la pêche intensive et de son produit sous-jacent tend à nettement se réduire.

Ainsi, Fermentalg poursuit ses efforts commerciaux afin de promouvoir son offre et d'élargir son portefeuille clients. Avec la reprise progressive des déplacements internationaux et des salons professionnels, la société était notamment présente au salon Vitafoods, référence européenne de la nutraceutique, qui s'est tenu en mai dernier.

Néanmoins, le groupe reste attentif à l'impact de la conjoncture macro-économique et à ses potentielles conséquences sur l'ensemble de l'industrie agroalimentaire et sur ses coûts de production.



Le Bleu naturel en phase de pré commercialisation

Au-delà des ventes de DHA ORIGINS® et après avoir franchi en fin de semestre le dernier jalon technique dans le cadre du développement de son colorant alimentaire bleu naturel, Fermentalg s'est engagé dans le transfert industriel de sa deuxième ligne de produits. La production auprès d'un façonnier allemand de premier plan viendra soutenir la pré-commercialisation de ce nouveau produit lancée avec DDW, filiale du Groupe Givaudan, sous le nom de Galdieria Blue Extract et répondre aux premières commandes d'échantillons pré-commerciaux attendues avant la fin de l'exercice.

Conformément aux termes du partenariat engagé en juin 2020, Fermentalg a reçu, courant juillet, un second paiement de 1 M€ de la part de DDW sous la forme d'une avance remboursable sur les livraisons futures de produits.



Autres faits marquants du semestre

Parallèlement à cette riche activité commerciale, le semestre a également été marqué par l'entrée d'investisseurs de référence au capital de CarbonWorks, sa filiale co-créée avec Suez et dédiée à l'économie circulaire du CO 2 , afin d'accélérer son développement.

Enfin, la période d'exercice des BSA-DE s'est clôturée fin juin avec succès et un taux d'exercice global de 82% [2] .





À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

[1] Données non auditées

[2] attribués gratuitement à tous les actionnaires dans le cadre d'une opération visée par l'AMF le 18 juin 2020 sous le numéro 20-26 (2 422 294 actions émises, et 3 622 322 BSA donnant droit à 517 474 actions non exercés)

Il est à noter que les BSA-BLUE, attribués gratuitement à tous les actionnaires le 22 décembre 2021 par la société et qui permettent de souscrire à 1 action nouvelle au prix de 2,75 € pour 18 BSA-BLUE détenus, sont exerçables jusqu'au 15 décembre 2023.

