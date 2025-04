Fermentalg: bon démarrage d'exercice, discours confiant information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 11:38









(CercleFinance.com) - Fermentalg signe l'une des plus fortes hausses de la Bourse de Paris mercredi matin après avoir fait état d'un bon démarrage d'exercice et affiché des perspectives confiantes.



Le spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques a enregistré une hausse de 36% de son chiffre d'affaires sur son premier trimestre fiscal, à 3,6 millions d'euros contre 2,7 millions un an plus tôt.



Dans son communiqué, la société attribue cette performance au succès de sa stratégie d'enrichissement des débouchés commerciaux vers de nouveaux segments de marché.



Fort de cette dynamique positive, Fermentalg a réaffirmé ses objectifs de croissance pour les années à venir.



La société vise un chiffre d'affaires annuel d'au moins 25 millions d'euros d'ici 2026, soit une multiplication par plus de six par rapport à 2023.



Concernant 2025, l'entreprise dit viser une nouvelle progression 'significative' de son activité par rapport à 2024.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Fermentalg progressait d'environ 5% mercredi dans le sillage de ces annonces.





Valeurs associées FERMENTALG 0,3775 EUR Euronext Paris +7,86%