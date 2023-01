FERMENTALG : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société de Bourse Gilbert Dupont

Libourne – 5 janvier 2023 – Fermentalg (Euronext – FALG), expert français des microalgues, annonce que, au titre du contrat de liquidité confié par la société à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 95 728 ;

Solde en espèces : 74 174,90 €.

Au cours du 2 ème semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 449 222 titres 845 970,60 € 989 transactions VENTE 429 574 titres 830 501,72 € 1 030 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 76 080 ;

Solde en espèces : 89 643,78 €.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0 ;

Solde en espèces : 500 000,00 €.



Prochaine publication : chiffre d'affaires 2022, le 19 janvier 2023 (après Bourse)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de microalgues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

Contact Journalistes : Contact Investisseurs : ACTUS finance & communication

Nawel NAAMANE

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 75

nnaamane@actus.fr ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93

fermentalg@actus.fr





Annexes

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 989 449 222 845 970,60 1 030 429 574 830 501,72 01/07/2022 0 0 0 10 1740 3847,84 04/07/2022 22 3803 8198,13 1 365 788,4 05/07/2022 0 3897 8172,01 0 445 948,74 06/07/2022 0 2771 5745,67 0 1450 3045 07/07/2022 0 100 205 0 9349 19482,38 08/07/2022 6 2400 5045,04 24 3588 7628,45 11/07/2022 13 2763 5874,41 0 0 0 12/07/2022 11 1960 4107,77 17 1869 3932,38 13/07/2022 27 7556 15577,45 6 326 684,86 14/07/2022 0 2343 4808,3 0 2760 5694,98 15/07/2022 0 3612 7378,23 0 3195 6576,59 18/07/2022 0 0 0 0 9389 19791,07 19/07/2022 0 0 0 0 3931 8720,53 20/07/2022 0 1 2,28 0 3493 8161,74 21/07/2022 0 1650 3937,07 0 3393 8127,25 22/07/2022 0 7061 16501,56 0 1750 4180,93 25/07/2022 0 3484 7755,38 0 4051 9088,42 26/07/2022 0 3141 6867,17 0 774 1719,75 27/07/2022 0 1350 2866,05 0 1945 4181,17 28/07/2022 19 3399 7274,54 13 1789 3858,87 29/07/2022 10 968 2093,01 19 4035 8809,21 01/08/2022 0 0 0 22 3785 8432,6 02/08/2022 0 1626 3649,88 0 725 1639,95 03/08/2022 0 2940 6534,74 0 3185 7138,22 04/08/2022 0 4733 10551,75 0 4085 9183,9 05/08/2022 0 387 901,71 0 4010 9113,13 08/08/2022 0 0 0 0 4231 10006,32 09/08/2022 0 5799 13700,72 0 1000 2420 10/08/2022 0 1100 2575,98 0 5801 13852,79 11/08/2022 0 200 508 0 5219 12921,72 12/08/2022 0 3762 9494,54 0 2480 6348,3 15/08/2022 0 2318 5872,42 0 3342 8545,83 16/08/2022 0 0 0 0 3687 9534,95 17/08/2022 0 6618 16953,33 0 420 1106,83 18/08/2022 0 1439 3641,68 0 2456 6254,45 19/08/2022 0 4133 10408,13 0 1 2,52 22/08/2022 0 1311 3385 0 6997 18497,27 23/08/2022 0 1652 4265,46 0 1803 4678,06 24/08/2022 0 2613 6670,73 0 835 2159,81 25/08/2022 0 2440 6173,2 0 1303 3304,41 26/08/2022 0 2637 6601,73 0 1777 4479,11 29/08/2022 0 3171 7651,62 0 750 1818,98 30/08/2022 0 2004 4722,23 0 4126 9888,37 31/08/2022 0 4075 9738,44 0 2395 5845,48 01/09/2022 0 746 1753,85 0 8459 21129,74 02/09/2022 0 1801 4612,18 0 4113 10659,66 05/09/2022 0 4819 12431,09 0 5581 14699,24 06/09/2022 0 1748 4454,6 0 1695 4335,13 07/09/2022 0 5836 14721,31 0 7137 18296,41 08/09/2022 0 1925 4984,6 0 2392 6227,81 09/09/2022 0 339 891,3 0 3031 8002,14 12/09/2022 0 5337 13927,97 0 3033 7976,49 13/09/2022 0 3501 9173,32 0 3582 9460,42 14/09/2022 0 4934 12681,86 0 1855 4852,87 15/09/2022 0 1729 4321,64 0 2104 5293,03 16/09/2022 0 5607 13821,26 0 75 183,75 19/09/2022 0 4809 11367,51 0 1289 3000,53 20/09/2022 0 4264 9654,12 0 310 708,29 21/09/2022 0 4188 9172,56 0 5708 12623,81 22/09/2022 0 4282 9415,26 0 3240 7166,23 23/09/2022 0 7276 13667,24 0 6192 12190,19 26/09/2022 0 4810 8834,53 0 960 1765,63 27/09/2022 0 3695 6641,39 0 3110 5630,03 28/09/2022 0 7530 12932,78 0 501 850,45 29/09/2022 0 3430 5760,34 0 3075 5217,66 30/09/2022 0 3469 5743,97 0 3820 6362,97 03/10/2022 0 5208 8294,26 0 1281 2130,69 04/10/2022 0 104 163,28 0 4865 7727,08 05/10/2022 17 4616 7284,97 15 4445 7098,67 06/10/2022 22 3880 6033,79 9 1320 2082,7 07/10/2022 0 1480 2294,59 0 3062 4791,72 10/10/2022 24 4834 7510,59 13 2467 3851,73 11/10/2022 0 5297 8146,79 0 6426 10026,49 12/10/2022 31 5600 8641,92 18 3587 5685,4 13/10/2022 31 6726 10088,33 21 3435 5247,99 14/10/2022 20 4093 6151,37 13 3492 5354,98 17/10/2022 9 3787 5565,75 26 7861 11870,9 18/10/2022 22 7362 11746,81 27 7565 12409,63 19/10/2022 0 8114 12611,59 0 4025 6511,65 20/10/2022 15 6122 9344,62 6 1783 2741,36 21/10/2022 0 2450 3751,2 0 6012 9372,71 24/10/2022 21 4125 6747,26 53 9608 15765,77 25/10/2022 34 5048 8511,43 11 1447 2478,71 26/10/2022 11 1807 3014,26 19 3407 5759,87 27/10/2022 30 2450 4207,39 12 1108 1927,48 28/10/2022 8 1644 2836,23 19 2126 3687,33 31/10/2022 10 2568 4540,48 25 2692 4777,22 01/11/2022 38 3511 6162,51 30 2091 3720,93 02/11/2022 31 3484 5958,69 9 1038 1773,84 03/11/2022 0 3919 6338,59 0 2194 3547,26 04/11/2022 12 1380 2275,62 27 3962 6485,4 07/11/2022 0 1000 1652 0 2329 3867,54 08/11/2022 0 1968 3294,24 0 2740 4611,15 09/11/2022 14 4955 8278,81 11 1528 2589,81 10/11/2022 19 5078 8304,05 25 6321 10452,41 11/11/2022 18 3495 5887,68 16 4600 7768,02 14/11/2022 25 5304 8901,7 15 4366 7365,88 15/11/2022 8 1678 2815,52 10 1218 2052,82 16/11/2022 29 8287 13772,99 0 0 0 17/11/2022 20 3107 5052,6 5 226 370,5 18/11/2022 15 3729 6036,88 24 3309 5418,49 21/11/2022 0 4948 7903,94 0 1045 1676,49 22/11/2022 14 5179 8107,21 41 10813 17377,57 23/11/2022 8 1808 2966,57 15 2210 3647,38 24/11/2022 0 0 0 46 5112 8570,27 25/11/2022 20 3448 5835,74 18 2356 4012,03 28/11/2022 0 4914 8222,1 0 40 67,28 29/11/2022 0 10864 17557,31 0 3463 5632,92 30/11/2022 0 4335 6903,92 0 2921 4691,42 01/12/2022 22 4711 7636,06 38 8926 14818,05 02/12/2022 0 1685 2707,63 0 4746 7666,69 05/12/2022 29 6637 10653,05 23 3705 5998,4 06/12/2022 0 4652 7343,18 0 2539 4021,78 07/12/2022 19 2983 4751,62 45 10921 17785,94 08/12/2022 18 4689 7420,81 20 3650 5822,12 09/12/2022 20 6650 10437,18 8 1067 1673,06 12/12/2022 0 1511 2358,97 0 4667 7338,86 13/12/2022 17 3225 5051,64 25 4590 7253,58 14/12/2022 28 5662 8899,53 19 3685 5811,25 15/12/2022 24 4066 6366,95 24 4586 7238,54 16/12/2022 12 3151 4903,9 7 1620 2526,71 19/12/2022 8 1921 2992,34 18 3636 5708,88 20/12/2022 0 2717 4231,46 0 1760 2747,54 21/12/2022 14 3797 5904,71 31 8545 13515,63 22/12/2022 23 4143 6531,03 15 3958 6261,56 23/12/2022 12 1527 2388,38 8 1555 2437,93 26/12/2022 0 0 0 0 0 0 27/12/2022 0 5472 8489,81 0 2201 3437,52 28/12/2022 10 1012 1537,13 5 441 671,07 29/12/2022 16 3231 4910,15 27 4590 7034,18 30/12/2022 33 8782 13364,45 26 6978 10658,9

