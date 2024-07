FERMENTALG : Avec un chiffre d'affaires de 6,3 MEUR, Fermentalg boucle un 1er semestre 2024 historique également marqué par son accord stratégique avec HuvePharma

Libourne – 4 juillet 2024 – Fermentalg (Euronext Growth / ALGAE) annonce son chiffre d'affaires non audité du 1 er semestre 2024 et revient sur les principales avancées de sa feuille de route pour consolider sa position de leader européen des solutions durables basées sur la biotechnologie marine des microalgues.

Une dynamique commerciale retrouvée et des objectifs annuels relevés

Comme annoncé dans son communiqué du 17 juin 2024, Fermentalg a retrouvé au cours du 1 er semestre 2024 une très solide dynamique commerciale.

À fin juin, la Société a généré un chiffre d'affaires de 6,3 M€, multiplié par 2,7 par rapport au 1 er semestre 2023 et nettement supérieur au 1 er semestre 2022 (5,2 M€).

Fermentalg démontre ainsi sa capacité à élargir son domaine d'intervention, notamment dans le segment des compléments alimentaires premium ou dans le petfood, et à conquérir de nouveaux clients industriels, avec une dynamique particulièrement solide en Amérique du Nord.

Grâce à la visibilité renforcée offerte par la nouvelle politique commerciale visant à établir des relations à long terme avec les principaux clients, Fermentalg anticipe un 2 nd semestre 2024 d'aussi bonne facture et confirme son nouvel objectif de chiffre d'affaires annuel de 12 M€ (relevé le 17 juin 2024), 3 fois supérieur à 2023 (4 M€).

Un partenariat stratégique renforcé avec HuvePharma

Le 1 er semestre 2024 a également été marqué par un renforcement significatif des liens entre Fermentalg et le groupe HuvePharma, leader européen de la fermentation de précision [1] dans les secteurs de la santé animale et humaine.

Sur le plan industriel, cette alliance initiée fin 2023 a été mise en œuvre dans un temps record. Après le transfert technologique et les premières fermentations à l'échelle industrielle réalisées au printemps 2024, la production est confirmée pour l'été 2024 aux conditions cibles de performance industrielle. Cette alliance va permettre de répondre aux attentes des grands clients à la recherche d'une solution d'approvisionnement souveraine dans l'Union européenne, compétitive et durable, en particulier dans le domaine de l'alimentation infantile.

Sur le plan financier, le groupe HuvePharma est devenu l'actionnaire de référence en investissant 7,5 M€ à l'occasion de l'augmentation de capital, ouverte aux investisseurs institutionnels et aux particuliers, réalisée avec succès le 18 juin dernier et qui a permis de lever un total de 12,8 M€ de fonds propres.

Afin d'inscrire ce partenariat stratégique dans le long terme, il sera proposé aux actionnaires de Fermentalg, à l'occasion d'une prochaine Assemblée générale, de nommer un représentant d'HuvePharma au Conseil d'administration de la Société.

Prochaine publication : résultats semestriels 2024,

le 17 septembre 2024 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif de proposer des solutions durables et des produits innovants qui contribuent au développement de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'ingrédients actifs issus des microalgues, destinés à la nutrition, à la santé et à l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes constituent l'offre actuelle et future de notre société. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

