FERMENTALG : Assemblée générale le 17 septembre 2024

Libourne – 31 juillet 2024 - Fermentalg (Euronext Growth / ALGAE) annonce que ses actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le mardi 17 septembre 2024 à 11h au siège de la Société.

À cette occasion, les actionnaires auront notamment à se prononcer sur la nomination d'Huvepharma, leader européen de la fermentation de précision dans les secteurs de la santé animale et humaine [1] , en qualité d'Administrateur représenté par Anguel Jeliazkov Ivanov.

Cette nomination s'inscrit dans le prolongement du partenariat industriel et financier entre Fermentalg et le groupe Huvepharma.

Sur le plan industriel, cette alliance initiée fin 2023 a été mise en œuvre dans un temps record. Après le transfert technologique et les premières fermentations à l'échelle industrielle réalisées au printemps 2024, la production est confirmée pour l'été 2024 aux conditions cibles de performance industrielle. Cette alliance va permettre de répondre aux attentes des grands clients à la recherche d'une solution d'approvisionnement souveraine dans l'Union européenne, compétitive et durable, en particulier dans le domaine de l'alimentation infantile.

Sur le plan financier, le groupe Huvepharma est devenu l'actionnaire de référence en investissant 7,5 M€ à l'occasion de l'augmentation de capital, ouverte aux investisseurs institutionnels et aux particuliers, réalisée avec succès le 18 juin dernier et qui a permis de lever un total de 12,8 M€ de fonds propres.

À propos d'Anguel Jeliazkov Ivanov

Anguel Jeliazkov Ivanov est Directeur exécutif de Biovet JSC, principale entité de production du groupe Huvepharma, depuis 2000. Avec plus de 70 ans d'histoire, de traditions et d'expertise dans le domaine de la biotechnologie, 3 usines de biotransformation de précision à Peshtera, Razgrad et Botevgrad et une capacité de plus de 10 000 mètres cubes, Biovet JSC est la plus grande entreprise de fermentation d'Europe. L'entreprise emploie plus de 2 400 personnes hautement qualifiées, dont des biotechnologues, des microbiologistes, des chimistes et des ingénieurs.

Anguel Jeliazkov Ivanov est également Vice-président du groupe Huvepharma chargé de la production depuis 2008 et directeur général de Huve Nutraceuticals Ltd. A ce titre, il a piloté avec succès l'entrée du groupe Huvepharma sur le segment des oméga-3 dès 2021, grâce à une longue expertise dans l'optimisation de l'efficacité de la production et de l'innovation pour améliorer les opérations, stimuler la croissance durable et accéder à de nouveaux marchés.

Anguel Jeliazkov Ivanov est titulaire d'une Maîtrise en gestion industrielle de l'Université de l'économie nationale et mondiale de Sofia (Bulgarie).

Mise à disposition des documents

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales seront disponibles, au siège social de la Société dans les délais légaux, et, pour les documents prévus à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce, sur le site Internet de la Société, à compter du vingt et unième jour précédant l'Assemblée.

Prochaine publication : résultats semestriels 2024,

le 17 septembre 2024 (après la clôture des marchés)

[1] 11 usines dans 4 pays, 731 M$ de chiffre d'affaires et 162 M$ d'Ebitda en 2023 (Source : Huvepharma)