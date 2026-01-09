FedEx surperforme à Wall Street après une note favorable de BofA
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 16:32
Environ 20 minutes après l'ouverture, le titre du géant américain de la messagerie s'adjuge près de 2%, à comparer avec un gain de seulement 0,1% pour l'indice S&P 500.
Dans une note consacrée au secteur de la logistique, BofA indique avoir relevé de "neutre" à "achat" sa recommandation sur la valeur, qu'il assortit d'un objectif de cours rehaussé de 315 à 365 dollars.
Le bureau d'études justifie son optimisme par les gains de parts de marchés continus dont bénéficie le transporteur, mais aussi par le projet de scission de ses activités de services de fret ("FedEx Freight") qui devrait selon lui créer de la valeur pour les actionnaires en donnant naissance à un poids lourd du secteur en Amérique du Nord.
Conjugué au plan de simplification "Network 2.0" actuellement mis en oeuvre, cette stratégie pourrait permettre au groupe de renouer avec son niveau de marge historique, situé aux alentours de 15%, fait valoir BofA, qui précise avoir intégré le titre à ses valeurs préférées au sein du secteur des transports pour 2026.
