FedEx poursuit les États-Unis pour obtenir le remboursement des droits de douane d'urgence imposés par Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails sur les poursuites judiciaires et les antécédents) par Lisa Baertlein et Mike Scarcella

La société mondiale de transport FedEx FDX.N a déposé lundi une plainte devant le Tribunal américain du commerce international pour demander le remboursement des tarifs douaniers d'urgence du président Donald Trump, que la Cour suprême des États-Unis a jugés illégaux la semaine dernière.

"Les plaignants recherchent pour eux-mêmes un remboursement complet de la part des défendeurs de tous les droits IEEPA que les plaignants ont payés aux États-Unis", a déclaré FedEx dans la poursuite, se référant aux tarifs imposés par Trump en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (International Emergency Economic Powers Act).

FedEx n'a pas indiqué la valeur monétaire du remboursement qu'elle demande.

Dans son action en justice, FedEx a désigné les douanes américaines et la protection des frontières (CBP), le commissaire de l'agence Rodney Scott et les États-Unis d'Amérique comme défendeurs. Le CBP et la Maison Blanche n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le cabinet Crowell & Moring, basé à Washington, D.C., représente FedEx dans ce procès et a renvoyé Reuters vers l'entreprise, qui n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Crowell & Moring représente également le distributeur de clubs de réduction Costco COST.O , la société de cosmétiques Revlon, le vendeur de lunettes EssilorLuxottica et d'autres sociétés dans des affaires de remboursement de tarifs au titre de l'IEEPA.