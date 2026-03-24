FedEx lance un service de livraison le jour même dans le cadre de la course à la livraison aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

FedEx FDX.N a annoncé mardi le lancement d'un service de livraison le jour même avec l'entreprise de logiciels de livraison du dernier kilomètre OneRail, alors que les détaillants et les entreprises de logistique s'efforcent d'accélérer l'exécution des commandes.

Le service, appelé FedEx SameDay Local, permet aux clients de choisir des fenêtres de livraison plus étroites, y compris des options de deux heures et de fin de journée. FedEx a déclaré qu'il relie les clients à un réseau national de plus de 1 000 fournisseurs de services de livraison grâce à un système qui associe les commandes au véhicule et au chauffeur les plus proches.

Cette initiative intervient alors que les entreprises du secteur investissent dans une exécution plus rapide et dans des réseaux du dernier kilomètre plus solides afin de répondre à la demande croissante des clients pour des livraisons plus rapides et plus flexibles.

Au début du mois, Amazon AMZN.O a élargi son offre de livraison rapide en lançant l'expédition en une heure et en trois heures sur les marchés américains, dans un contexte de concurrence accrue de la part de ses rivaux, notamment Walmart WMT.O et Target TGT.N , qui développent également la livraison le jour même et le jour suivant.

FedEx a déclaré que le service élargissait sa capacité à soutenir les clients tout au long de la chaîne de livraison, du transport longue distance à l'exécution locale.