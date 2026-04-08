FedEx Freight vise une croissance de 12 % de son bénéfice d'exploitation avant sa scission

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations sur la scission de FedEx Freight et le contexte de l'industrie dans les paragraphes 3-8)

FedEx Freight a déclaré mercredi qu'il s'attendait à une croissance moyenne de son bénéfice de base de l'ordre de 10 % à 12 % à moyen terme, avant la première journée des investisseurs du géant du camionnage qui se rapproche d'une scission très attendue de sa société mère.

La branche transport de fret de FedEx FDX.N est en passe d'être séparée de la société de livraison le 1er juin pour devenir une société distincte cotée en bourse.

FedEx avait annoncé cette décision en décembre 2024.

Les analystes ont fait valoir que les actifs de FedEx Freight n'étaient pas appréciés à leur juste valeur au sein de FedEx et que le fait d'être une entité publique distincte l'aiderait à se développer.

Le nouveau directeur général de FedEx Freight , John Smith, et le directeur financier, Marshall Witt, devraient participer à la journée inaugurale des investisseurs mercredi.

FedEx Freight, le plus grand fournisseur de services de transport de lots partiels (LTL) aux États-Unis, prévoit également une croissance moyenne de son chiffre d'affaires de l'ordre de 4 à 6 % à moyen terme.

Le LTL consiste à transporter dans un seul camion plusieurs envois provenant de différents clients, qui sont ensuite acheminés par un réseau de centres de services où ils sont transférés vers d'autres camions ayant des destinations similaires.

Les objectifs de FedEx Freight s'inscrivent dans un contexte où la hausse des prix du diesel aux États-Unis retarde le redressement tant attendu de l'industrie du camionnage et réduit les flux de trésorerie et les bénéfices des chauffeurs indépendants de gros camions.