FedEx finalise l'équipe de direction de la prochaine scission de sa division fret en nommant un directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

FedEx FDX.N a déclaré lundi qu'il a nommé un ancien dirigeant de la société, Marshall Witt, au poste de directeur financier de son unité de fret routier, à compter du 15 octobre, complétant ainsi l'équipe de direction de la division qui devrait être scindée en juin 2026.

Le transporteur de colis avait annoncé la nomination du vétéran John Smith au poste de directeur général et de l'initié Brad Martin au poste de président de l'unité de transport de lots brisés.

Ces nominations complètent l'équipe dirigeante de FedEx Freight, qui sera bientôt indépendante. Les analystes ont souvent dit que le segment était sous-évalué au sein de FedEx, malgré sa domination sur le marché américain du transport de lots brisés.

Marshall Witt a été directeur financier de la société technologique TD Synnex SNX.N pendant 12 ans, où il a géré la scission de Concentrix en 2020. Avant cela, il a occupé diverses fonctions pendant plus de 15 ans chez FedEx, principalement au sein de l'unité de financement du fret.

La scission s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par FedEx pour rationaliser ses opérations et se concentrer sur ses activités principales de transport de colis et de courrier express.

FedEx Freight, qui, selon les analystes de Citi, pourrait être valorisée entre 30 et 35 milliards de dollars, dessert les entreprises des secteurs de la fabrication et de la vente au détail.

L'unité consolide dans un seul camion les expéditions multiples de différents clients vers des destinations similaires, et a généré un chiffre d'affaires de 8,89 milliards de dollars au cours de l'exercice 25.

FedEx Freight exploite environ 355 centres de service et emploie environ 40 000 personnes en Amérique du Nord, traitant près de 90 000 expéditions par jour.