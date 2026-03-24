FedEx en hausse après le lancement d'un service de livraison locale le jour même

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Les actions de la société de livraison mondiale FedEx FDX.N ont augmenté de 1 % à 359 $ avant le marché

** La société lance un service de livraison le jour même avec la société de logiciels de livraison du dernier kilomètre OneRail

** Le service, appelé FedEx SameDay Local, permet aux clients de choisir des fenêtres de livraison plus étroites, y compris des options de deux heures et de fin de journée

** FedEx affirme que ce service élargit son soutien aux clients tout au long de la chaîne de livraison, depuis le transport longue distance jusqu'à l'exécution locale

** À la dernière clôture, les actions avaient augmenté de 23,2 % depuis le début de l'année