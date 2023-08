Federated Hermes promeut un nouveau directeur commercial international

- Federated Hermes a annoncé la promotion de Clive Selman, jusqu’à présent directeur commercial pour le Royaume-Uni, au poste de directeur commercial à l’international. Il prendra en charge les activités commerciales en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Il sera rattaché à Paul Uhlman, président de Federated Securities Corporation, qui supervise la distribution à l’échelle mondiale.Clive Selman travaille chez Federated Hermes depuis 2019. Il a précédemment exercé la fonction de directeur de la distribution wholesale au Royaume-Uni pendant près de sept ans chez Hermes Investment Management. Cette dernière a été acquise par Federated Investors en 2019 et rebaptisée Federated Hermes en 2020. Il a été responsable commercial auprès des investisseurs particuliers britanniques chez Man Investments de 1999 à 2012. A lire aussi: Nouveau directeur de la distribution en Asie-Pacifique chez Federated Hermes Federated Hermes a par ailleurs promu Dan Churchouse, anciennement directeur de la distribution wholesale au Royaume-Uni, au poste de directeur commercial pour la même région ainsi que l’Irlande. Il sera rattaché à Clive Selman.Dan Churchouse a intégré les rangs de Federated Hermes en 2017 en tant que directeur du développement commercial, avant d’être promu en tant que directeur de la distribution wholesale au Royaume-Uni en 2020. Auparavant, il a occupé le rôle de responsable du développement commercial chez Kames Capital de 2014 à 2017. Il a également assumé diverses fonctions au sein des divisions commerciales de Standard Life Investments, Legg Mason et Bloomberg. A lire aussi: Des fonds de pension visent Federated Hermes pour son soutien aux Républicains climato-sceptiques

