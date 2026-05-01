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Federal Realty relève son objectif annuel de FFO grâce à une forte demande locative
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Federal Realty Investment Trust FRT.N a revu à la hausse vendredi ses prévisions de bénéfice annuel de base, grâce à une forte demande locative dans ses centres commerciaux axés sur l'alimentation.

* La société prévoit que le bénéfice d'exploitation de base pour l'ensemble de l'année 2026, un indicateur de performance clé pour les REIT, se situera entre 7,46 et 7,55 dollars par action, contre une prévision antérieure de 7,42 à 7,52 dollars.

* Elle a annoncé un FFO de base de 1,88 dollar par action pour le premier trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,82 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

* “Notre portefeuille affiche de bons résultats dans un environnement macroéconomique volatil”, a déclaré le directeur général Donald Wood.

* Son concurrent Kimco Realty KIM.N a également dépassé les prévisions trimestrielles jeudi.

* Le chiffre d'affaires total de Federal Realty pour le trimestre clos le 31 mars s'est élevé à 341,1 millions de dollars, contre une estimation de 331,1 millions de dollars.

* Les revenus locatifs ont augmenté de 10% pour atteindre 332,7 millions de dollars au cours du trimestre.

Valeurs associées

FD RLTY INV-SBI
114,050 USD NYSE +2,91%
KIMCO RLTY REIT
23,380 USD NYSE -1,20%
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