"Compte tenu des progrès réalisés en matière de désinflation et des signes d'assouplissement dans le dernier rapport sur l'emploi, une baisse des taux en juin reste le scénario central", conclut Christophe Boucher.

(AOF) - "La réunion de la Fed n'a pas beaucoup d'enjeux, que ce soit au niveau de la décision ou du discours que la réserve fédérale adoptera", introduit Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN AMRO Investment Solutions, en amont du verdict attendu mercredi soir. "Le statu quo est attendu et Jerome Powell devrait réitérer une ligne similaire à celle qu'il a tenue lors de son témoignage devant le Congrès", ajoute l'analyste. Qui précise : "Nous serons très attentifs aux différentes projections économiques des membres du FOMC et à la mise à jour des dots plots".

Fed : "Une baisse des taux en juin reste le scénario central" (ABN Amro IS)

