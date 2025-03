"De notre point de vue, la récente détérioration de la conjoncture économique, principalement liée à l'incertitude politique, ne justifie pas une baisse précipitée des taux d'intérêt", conclut ABN Amro IS.

(AOF) - "Comme prévu, la Réserve fédérale a laissé ses taux d'intérêt inchangés. Les récents mauvais chiffres économiques n'ont pas influé sur la vision optimiste de la Fed sur l'économie américaine", souligne Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions. Bien que le taux de chômage ait augmenté et les prévisions de croissance revues à la baisse, les niveaux restent compatibles avec une croissance économique solide.

Fed : "Le cycle d'assouplissement semble toucher à sa fin "(ABN Amro IS)

