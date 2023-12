"Toutefois, il pourrait s'avérer difficile de convaincre les acteurs du marché étant donné le déclin rapide de l'inflation. Des facteurs externes, tels que la publication des chiffres de l'inflation, les adjudications d'obligations ou les annonces du Trésor pourraient avoir plus d'influence sur les marchés obligataires que la conférence de presse du FOMC", conclut François Rimeu.

(AOF) - Le Federal Open Market Committee (FOMC) devrait maintenir les taux d'intérêt actuels lors de sa prochaine réunion, estime François Rimeu, stratégiste senior chez La Française AM. L'analyste souligne que le président de la Fed insistera sur le fait que la politique monétaire dépend des données économiques. Jerome Powell 'devrait adopter une position équilibrée visant à réduire les attentes de réductions anticipées des taux d'intérêt en 2024'.

Fed : "La réduction des taux d'intérêt n'est pas encore à l'agenda" (La Française AM)

