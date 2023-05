Fed : " La politique monétaire est stricte et ses effets deviennent plus clairs " (Pimco)

(AOF) - Tiffany Wilding, économiste Amérique du Nord chez Pimco, a réagi à la décision de la Fed de relever son taux de référence de 25 points de base tout en prévoyant de maintenir les taux stables en juin, comme anticipé. " Toutefois, le 'langage de la pause' a été un peu plus définitif que prévu. Bien que la Fed se soit réservé la possibilité de continuer à relever ses taux si nécessaire, elle s'est engagée à tenir compte du resserrement cumulé à ce jour, des décalages de la politique monétaire et de l'évolution des marchés financiers, autant de facteurs qui suggèrent qu'une pause est appropriée."

La hausse des taux d'hier est très probablement la dernière du cycle de hausse des taux, considère Tiffany Wilding.

" À l'avenir, nous pensons que l'effet de ralentissement de l'activité réelle dû aux récentes tensions dans le secteur bancaire et au resserrement des conditions de crédit s'accentuera et contribuera finalement à faire entrer les États-Unis dans une légère récession. Par son action d'hier, la Fed a indiqué qu'elle voyait également des risques de détérioration économique croissants, en dépit d'une inflation toujours élevée", poursuit-elle.

Avant de conclure : " La politique monétaire est stricte et ses effets deviennent plus clairs. L'inflation reste élevée, mais les perspectives se sont assombries et la Fed, dans un effort pour gérer les risques de baisse, s'oriente désormais vers un schéma d'attente ".