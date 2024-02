Fed: Candriam reste neutre sur les taux américains

(AOF) - "Nous maintenons notre position neutre sur les taux américains", annonce Philippe Noyard, global head of fixed income chez Candriam. "Le score de croissance et de cycle économique pour les États-Unis a été revu à la hausse, avec une probabilité plus élevée d’amélioration et des perspectives de croissance du PIB plus élevées ", précise-t-il, ajoutant que "le cycle d’inflation reste inchangé" et qu’il s’attend à ce que la désinflation se poursuive.

"Une première réduction en mai ou juin nous semble être le scénario le plus probable, suivie de deux ou trois autres réductions au cours du reste de l'année ". " "Nous sommes prêts à adopter une position plus positive, tout en restant tactiquement neutres à la lumière de certaines des données positives que nous avons observées ", conclut le gérant.