FDJ United-Recul de 3% du CA au T3, repli attendu aussi au T4

FDJ United FDJU.PA a annoncé mercredi un recul de 3% à données retraitées de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, une baisse principalement attribuée à la hausse de la fiscalité sur les jeux, notamment en France depuis le 1er juillet, et dont l'effet devrait se faire sentir aussi au quatrième trimestre.

À fiscalité constante, le chiffre d’affaires serait quasi stable (-0,7 %), traduisant la solidité de la loterie et des paris sportifs en réseau France (+2%), tandis que les paris et jeux en ligne reculent de 16%, pénalisés par un durcissement réglementaire au Royaume-Uni et aux Pays-Bas ainsi qu’une base de comparaison élevée liée à l’Euro 2024.

Pour le quatrième trimestre, FDJ United anticipe un chiffre d’affaires en léger recul sur un an et stable à fiscalité sur les jeux constante.

"Dans ce contexte, le groupe amplifie la réduction de ses coûts dans le cadre de son plan de performance 2025-2028", indique-t-il.

L'ancienne Française des jeux a confirmé ses objectifs 2025, visant un chiffre d’affaires supérieur à 3,7 milliards d’euros et un Ebitda courant d’environ 900 millions d’euros, soit un taux de marge supérieur à 24%.

(Rédigé par Noemie Naudin, édité par Blandine Hénault)