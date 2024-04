Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDJ: hausse de 7,2% du chiffre d'affaires au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 18:29









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires ressort à 710 millions d'euros au 1er trimestre 2024, en croissance de +7,2 % et de +1,1 % à périmètre comparable, une performance en ligne avec les projections du Groupe.



Le chiffre d'affaires des activités de jeux en France s'inscrit en progression de +3,1 %, à 645 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de la loterie progresse de 1,4 %, à 504 millions d'euros, grâce à la croissance de plus de +4 % des jeux instantanés.



Le chiffre d'affaires des jeux en ligne est en progression de plus de +30 %, à 100 millions d'euros, soit près de 15 % du chiffre d'affaires des activités de jeux du Groupe.





