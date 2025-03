AOF - EN SAVOIR PLUS

FDE maintient ses perspectives pour 2030 : chiffre d'affaires supérieur à 175 millions d'euros et Ebitda supérieur à 85 millions d'euros.

Le groupe a intensifié significativement ses investissements sur ce semestre, avec plus de 10 millions d'euros engagés. Ces investissements stratégiques devraient générer plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel additionnel dès 2026, marquant le début d'une nouvelle phase de croissance accélérée pour le groupe.

La structure financière de FDE s'est renforcée avec une trésorerie disponible de 49,6 millions d'euros, en progression de 2 millions d'euros par rapport au 30 juin 2024. Cette amélioration s'appuie sur une génération de cash opérationnel robuste et la levée de plus de 17 millions d'euros de financements à destination des futurs cash flows du groupe.

(AOF) - Le chiffre d'affaires consolidé de FDE atteint 12,2 millions d'euros au premier semestre (juillet-décembre 2024) contre 17,3 millions d'euros il y a un an à la même période. " Cette évolution reflète principalement la normalisation des prix de l'énergie, après deux années exceptionnelles caractérisées par des prix historiquement élevés ", explique le producteur d'énergie à empreinte carbone négative. L'Ebitda a reculé pour atteindre 6,52 millions d'euros contre 10,83 millions d'euros il y a un an. Le résultat net ressort à 1,64 million d'euros contre 6,16 millions d'euros.

FDE : maintien des perspectives 2030 et accélération des investissements

