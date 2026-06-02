FDE lance sa production d'électricité verte à Angres

La Française de l'Énergie (FDE) vient de franchir une étape opérationnelle majeure dans le bassin minier des Hauts-de-France. Le groupe a annoncé la mise en service, le 1er juin 2026, de deux moteurs de production d'électricité verte alimentés par du gaz de mines sur son site d'Angres.

Cette mise en service fait suite à un processus réglementaire rigoureux. Après la signature de la convention "Gaz de Mines" avec l'Etat le 8 janvier 2026, un état des lieux complet des 18 sites transférés a été mené par la DREAL, le BRGM et Gazonor (filiale de FDE).

Le véritable catalyseur du projet est survenu le 20 mai 2026 avec la signature de l'Arrêté Préfectoral autorisant l'exploitation de ces 18 ouvrages. Ce feu vert libère officiellement le déploiement industriel de FDE dans la région : si Angres vient de démarrer, le site de Rouvignies devrait lui emboîter le pas prochainement.

Un modèle financier ultra-sécurisé sur 15 ans

Sur le plan financier, FDE s'assure une visibilité de long terme particulièrement robuste. L'électricité produite bénéficie d'un contrat d'obligation d'achat auprès d'EDF fixé à 80 euros par MWh. Ce tarif, indexé sur l'inflation, est contractuellement sécurisé sur une durée de 15 ans, garantissant des flux de trésorerie (cashflows) réguliers et prévisibles.

À l'échelle locale, la production du seul site d'Angres équivaut à la consommation d'environ 3 500 foyers. Surtout, en capturant ce gaz de mine pour le valoriser, l'installation permet d'éviter l'émission de près de 720 000 tonnes équivalent CO2 par an.

Standardisation et objectifs 2030 confirmés

Pour soutenir son accélération, FDE a sécurisé en début d'année l'acquisition de 16 nouvelles unités de production Jenbacher Type 4 (1,5 MW chacune). Ce choix technique permet de standardiser le parc avec les 15 unités déjà en place, optimisant ainsi drastiquement les coûts d'investissement et de maintenance. Pour donner un ordre de grandeur opérationnel, chacun de ces moteurs offre une production continue équivalente à environ 5 éoliennes de puissance comparable.

Le déploiement progressif de ces nouvelles machines sur les trois prochaines années s'annonce très rentable : à plein régime, elles généreront près de 18 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel additionnel pour 10 millions d'euros d'EBITDA.

En visant un doublement de sa production d'électricité dans le Nord de la France, FDE participe concrètement aux enjeux de souveraineté et de décarbonation locale. Cette dynamique permet au groupe de confirmer avec confiance l'ensemble de ses objectifs financiers et environnementaux à l'horizon 2030.