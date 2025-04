FDE acquiert Alltec AS

(AOF) - FDE, producteur d'énergie à empreinte carbone négative, annonce l'acquisition stratégique à 100% d'Alltec AS en Norvège, pour un montant total de 9 millions d'euros en numéraire et en actions de la holding norvégienne de FDE contrôlant ses opérations dans ce pays. Société de 50 salariés, Alltec est spécialisée dans l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction de solutions d'énergie renouvelable principalement en Norvège, avec une expertise reconnue dans le biogaz, l'hydrogène et l'ammoniac.

Cette entité, déjà rentable, a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 9,4 millions d'euros en 2024.

L'acquisition devrait avoir un effet positif immédiat sur les résultats du groupe et renforcer la présence de FDE sur le marché norvégien des énergies à faible émission de carbone, en pleine croissance.

Cette transaction s'inscrit dans le prolongement de l'acquisition l'année dernière de Greenstat, un important opérateur dans le domaine de l'hydrogène et de l'énergie solaire, et de l'expansion des activités de Biogy Solutions, opérateur norvégien à forte croissance dans le secteur du Gaz Naturel Renouvelable (GNR) crée par FDE.

Ces investissements forment désormais une plateforme indépendante et robuste, qui devrait contribuer à hauteur de plus de 80 millions d'euros au chiffre d'affaires annuel et 40 millions d'euros à l'Ebitda du groupe d'ici 2030, représentant une part importante des objectifs de FDE à cet horizon.

