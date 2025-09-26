FDA - La FDA américaine approuve la pilule orale de Crinetics pour un trouble hormonal rare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'ouvrage) par Sneha S K et Bageshri Banerjee

La Food and Drug Administration américaine a approuvé jeudi le médicament de Crinetics Pharmaceuticals CRNX.O pour traiter un trouble hormonal rare, ce qui en fait la première pilule orale à prise unique quotidienne disponible pour les patients dans le pays.

Le médicament, Palsonify, connu sous le nom chimique de paltusotine, a été approuvé pour traiter l'acromégalie, une maladie rare dans laquelle la glande pituitaire dans le cerveau produit un excès d'hormone de croissance, provoquant une croissance des os, des organes et d'autres tissus, causée par une tumeur sur la glande pituitaire.

Les options de traitement de l'acromégalie comprennent la chirurgie pour enlever les tumeurs hypophysaires, la radiothérapie et des médicaments tels que les analogues de la somatostatine qui réduisent les niveaux d'hormone de croissance et peuvent réduire les tumeurs.

Le traitement standard actuel consiste en des injections mensuelles de médicaments tels que l'octréotide ou le lanréotide.

Palsonify, à administrer une fois par jour, sera disponible dès le début du mois d'octobre.

Crinetics a déclaré travailler en étroite collaboration avec les payeurs, les prestataires de soins de santé et les organisations de défense des patients afin de soutenir les personnes susceptibles de bénéficier de ce traitement.

L'autorisation de mise sur le marché s'appuie sur les données de deux études de phase avancée qui ont testé l'innocuité et l'efficacité du médicament chez des adultes déjà traités et des adultes non traités médicalement.

Dans ces études, la paltusotine a maintenu les niveaux d'IGF-1 - une protéine qui joue un rôle dans la modération de l'hormone de croissance - chez les patients atteints d'acromégalie qui ont abandonné les médicaments injectables mensuels. Elle a également diminué rapidement les taux d'IGF-1 chez les patients acromégales non traités médicalement.

Les nouveaux patients, qui n'ont pas suivi de traitement antérieur, ainsi que les patients qui ont eu des problèmes avec les injections à longue durée d'action, se tourneront vers Palsonify, a déclaré Jill Sisco, présidente d'Acromegaly Community, un groupe d'entraide pour les patients.

Un autre traitement oral de l'acromégalie approuvé par la FDA est Mycapssa de Chiesi, un traitement d'entretien à long terme deux fois par jour pour les patients qui ont répondu à l'octréotide ou au lanréotide.

Les autres options de traitement injectable comprennent Somavert de Pfizer PFE.N , Sandostatin de Novartis NOVN.S et Signifor.

Les analystes de Piper Sandler estiment que les ventes maximales de Palsonify pourraient atteindre 1,5 milliard de dollars d'ici 2030.