Faut-il investir sur les grands indices boursiers US en 2025 ?

drapeau américain et building (Crédits: Unsplash - Nik Shuliahin)

Les grands indices boursiers américains ont atteint l'an passé des records. En 2024, la performance des indices S&P 500 et Nasdaq ont dépassé les 30 %. Alors que l'élection de Donald Trump fin 2024 a été apprécié par les marchés comme un signal favorable, la dynamique va-t-elle se poursuivre en 2025 ?

Faut-il se positionner sur les grands indices boursiers américains ? Quels sont les différents facteurs à prendre en considération au moment d'investir dans les actions américaines ? Comment investir avec succès sur les bourses US en 2025 ? Toutes nos explications.

Des marchés boostés par l'arrivée de Trump

Les marchés boursiers ont atteint des sommets depuis l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Jugé comme pro-business, le célèbre homme d'affaires élu pour un second mandat créer les conditions permettant à l'économie américaine de connaître un nouvel âge d'or.

Son programme économique repose sur 3 piliers : la dérégulation, dans tous les secteurs ; la baisse d'impôt, pour les ménages comme pour les entreprises, et le soutien à des secteurs jugés cruciaux comme les énergies fossiles (le fameux « drill, baby, drill ») ou l'intelligence artificielle par exemple avec son projet à 500 milliards de dollars Stargate.

Les indices boursiers américains ont salué m'arrivée de Trump au pouvoir avec un rallye haussier amorcé dès l'élection. Le Nasdaq et le S&P 500 sont à des records, respectivement au-dessus des 21 000 points et 5 880 points, tout comme le bitcoin , les crypto monnaies étant des actifs bénéficiant de la sympathie du nouveau président.

Mais des facteurs favorables à une baisse des actions américaines

L'euphorie peut-elle durer ? Pas sûr. En effet, on constate de très nombreux éléments en faveur d'une baisse des actions, à commencer par des tensions sur le marché obligataire, mais aussi le fait que les fonds spéculatifs américains sont vendeurs d'actions, le niveau très élevé du baril, le dollar au plus haut, qui se renforce depuis l'élection de Donald Trump, le tout formant un contexte très favorable pour une envolée du VIX qui est désormais proche des 20.

Les données macro-économiques ne doivent pas occulter les news micro qui peuvent avoir un retentissement phénoménal sur les marchés. Ainsi, les annonces de DeepSeek ont fait plonger les géants de la Tech américaine. La start-up chinoise spécialisée dans l'intelligence artificielle générative fait de l'ombre à des géants comme Open AI ou Google, avec des résultats jugés équivalents ou meilleurs, le tout en ayant investi 10 fois moins d'argent que les Américains, ce qui remet en cause toute l'industrie de l'intelligence artificielle aux États-Unis. De là à juger qu'on est face à une bulle, il n'y a qu'un pas que Ray Dalio, le célèbre gérant du hedge fund Bridgewater, a franchi.

Investir avec succès sur les marchés US en 2025 : quelle stratégie adopter ?

Faut-il alors malgré tout investir sur le marché américain ? On pourra prendre peur face à la valorisation extrême de nombreuses actions américaines (le PER d'Apple est supérieur à 37) et le risque d'entrer sur des plus hauts qui peut affoler certains investisseurs, rappelons qu'en 2025, la croissance des États-Unis état de 2,5 % quand celle de la zone euro culminait à 0,7 %.

Il est crucial de remettre les choses en perspectives et de ne pas se perdre en conjectures pour s'en tenir aux faits. Et les fais nous disent que la première économie au monde a encore de beaux jours devant elle.

Ceci étant dit, la prudence est de mise et de nombreux points sont à surveiller attentivement. D'abord, il faudra prêter attention aux annonces sur les droits de douane, la mise en place de barrières douanières plus ou moins élevées pourront entraîner aux US une résurgence de l'inflation et donc un maintien des taux élevés encore longtemps. La Fed a opté pour un maintien des taux en janvier 2025 et si l'inflation redevenait un problème, les perspectives de baisse s'éloigneraient encore un peu plus, ce qui pénaliserait les actions.

Ensuite, il faudra se montrer sélectif en termes de secteurs d'activité pour privilégier ceux soutenus par le pouvoir en place. Ainsi, il faudra préférer la défense et la sécurité à l'énergie solaire et la santé par exemple.

Enfin, nous vous encourageons à suivre de près la saison des résultats et notamment le décalage qui peut exister entre les anticipations des analystes et les chiffres publiés. La bonne facture ses résultats des principales entreprises américaines déterminera in fine la poursuite ou non du rallye haussier débuté à l'automne dernier.